OM - Atalanta : des regrets pour l'OM, la qualification se jouera à Bergame !

Plus dominant, plus offensif, l'Olympique de Marseille peut avoir des regrets ce soir après la demi-finale aller. Si les Olympiens ont inscrit un but logiquement refusé pour hors-jeu, Azzedine Ounahi a trouvé l'équerre adverse sur une frappe enroulée du pied droit. Il manquait de la réussite aux Phocéens malgré le but poteau rentrant de Chancel Mbemba.

22:55 - Mbemba : "On va partir pour se qualifier"

Buteur olympien ce soir, Chancel Mbemba est revenu sur le performance de l'OM face à Bergame : "On savait que c'était une finale. On a mouillé le maillot. Merci aux supporters, à l'équipe. On a fait match nul, tout est possible. On va partir à Bergame pour aller se qualifier. Quand je regarde mes coéquipiers, ils me donnent de la force. On va tout donner."