Lucas Hernandez maudit : et maintenant le genou gauche ! Quand sera-t-il de retour ?

Le verdict est tombé ce jeudi, au lendemain de la défaite du PSG à Dortmund. Lucas Hernandez, qui s'est écroulé lors de la demi-finale de Ligue des champions, souffre d'une rupture des ligaments croisés...

Lucas Hernandez ne pourra pas participer à la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, ni même à une éventuelle finale. Il sera aussi privé de l'Euro 2024 avec l'équipe de France cet été. Le défenseur, qui s'est écroulé lors de la défaite des Parisiens en terres allemandes mercredi soir (1-0) pour le match aller, en tentant de bloquer un tir de Niclas Füllkrug, souffre d'une blessure grave au genou gauche, selon les médecins du club parisien.

Ce jeudi, peu après 17h, les résultats d'une IRM effectuée à Paris ont parlé et confirmé les craintes : une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le PSG a annoncé immédiatement que Lucas Hernandez ne pourrait pas terminer la saison, ni avec Paris, ni avec les Bleus.

Ce n'est pas la première fois que Lucas Hernandez est confronté à une rupture des ligaments. Dès le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, face à l'Australie, il avait subi la même blessure, mais à l'autre genou cette fois, le droit. Une blessure qui l'avait privé de l'intégralité de la compétition et l'avait tenu éloigné des pelouses jusqu'en août-septembre 2023. De quoi soulever des questions sur cette fragilité physique du défenseur, déjà touché au genou droit en 2018 (entorse puis distension d'un ligament alors qu'il jouait pour l'Atlético de Madrid). Sans compter sans compter une déchirure du ménisque gauche en 2021 et une dissension du ligament face interne en 2019...

Quelle date de retour pour Lucas Hernandez ?

Lucas Hernandez devra subir une intervention chirurgicale dans les jours à venir. Le processus de guérison qui s'ensuivra sera, on le sait, long et ardu, la rééducation après une telle opération s'étalant généralement sur six à neuf mois, pour pouvoir revenir en forme sur les terrains.

En son absence, l'équipe de France devra de nouveau trouver une solution, qui pourrait encore se traduire par la titularisation de son frère Théo sur le côté gauche. Ferland Mendy, Lucas Digne, ou même Eduardo Camavinga dans un rôle défensif sont aussi des options... Didier Deschamps convoquera sa liste le 16 mai prochain pour un rassemblement à Clairefontaine à partir du 29 mai, en vue du championnat d'Europe, en Allemagne (du 14 juin au 14 juillet).

D'ici là, le PSG devra lui aussi terminer la saison de Ligue 1 le 19 mai et peut être jouer une finale de C1 le 1er juin, à Londres, sans son défenseur. Une finale il y en aura au moins une sans Lucas Hernandez en tout cas. Celle de la Coupe de France face à Lyon, le 25 mai.