DIRECT. Real Madrid - Bayern Munich : remontada incroyable... suivez le match

En deux minutes, le Real Madrid a tout renversé !!!!! Sur un corner, dans un second temps, Rudiger a parfaitement servi Joselu dans les cinq mètres. L'Espagnol a marqué un doublé en dix minutes !

Neuer se rate sur une frappe à rebond de Vinicius. Joselu est le plus prompt et marque !

Musiala et Kane quittent le terrain. Muller et Choupo-Moting entrent en jeu.

Servi dans la profondeur par Rudiger, le Brésilien, en une touche, a frappé au-dessus du but gardé par Neuer.

22:37 - Ancelotti réalise deux nouveaux changements (82e)

Brahim et Joselu entrent. Valverde et Rodrygo quittent le terrain. On tente le tout pour le tout du côté du Real Madrid.