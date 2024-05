Real Madrid - Bayern Munich : Joselu en héros, Neuer maudit... le résumé du match

23:03 - Le Real Madrid est immortel et rejoint la finale de la Ligue des Champions (2-1)

Longtemps dominateur dans cette partie, le club madrilène a longtemps joué de malchance face à un Neuer inspiré (13e, 40e, 60e, 61e) et au montant gauche tapé par Vinicius (13e). En contre-attaque, le Bayern Munich a frappé le premier grâce à Davies, bien lancé en profondeur par Kane. Le Canadien a mystifié Rudiger avant d'expédier le ballon dans la lucarne (0-1, 68e). Au bord de l'élimination, les Merengue s'en sont remis à un improbable héros : Joselu. Le buteur a profité d'un ballon lâché par Neuer, sur une frappe molle de Vinicius, pour faire renaître l'espoir (1-1, 89e). L'attaquant a jailli, une nouvelle fois, sur un centre de Rudiger (2-1, 90e+2). Au bout du temps additionnel, De Ligt a bien cru avoir égalisé (90e+14), mais le but a été refusé pour une position illicite de Mazraoui. L'arbitre a sifflé avant que le but soit inscrit, et la VAR a prouvé qu'il n'y avait pas hors-jeu. De quoi lancer une polémique, mais cela n'empêchera pas le Real Madrid d'aller à Wembley pour défier le Borussia Dortmund.