Real Madrid - Bayern Munich : Tuchel accumule les coups durs

En demi-finale de la Ligue des Champions, en ce mercredi 8 mai, le Real Madrid accueille à Santiago-Bernabéu le Bayern Munich après le match de nul de l'aller (2-2).

Cette fois, en ce mercredi 8 mai, il faudra un vainqueur dans l'antre du Santiago-Bernabéu. Dos à dos après un sommet merveilleux à l'Allianz Arena (2-2), le Real Madrid et le Bayern Munich se retrouvent, en Espagne, avec en jeu un ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Il y a huit jours, les Merengue, globalement dominés, avaient pu compter sur un grand Vinicius Jr, auteur d'un doublé, pour ramener un résultat positif. La bande à Muller avait égalisé par l'intermédiaire de Sané et avait cru porter l'estocade avec un pénalty de Kane.

Détrôné par le Bayer Leverkusen, et une nouvelle fois sèchement battu cette fois-ci par Stuttgart le week-end dernier (3-1), le Bayern se déplace avec l'envie de sauver sa saison. Malgré le soutien d'une frange de supporters, Thomas Tuchel vit ces derniers mois sur le banc de l'ogre bavarois. Pour ce rendez-vous capital, l'ex-entraîneur du PSG ne pourra pas compter sur Raphäel Guerreiro. Entré à la pause lors de la rencontre aller, le Portugais s'est blessé au pied samedi dernier. Il est forfait. Matthijs de Ligt et Jamal Musiala ont repris l'entraînement mais demeurent très incertains.

Facile vainqueur de Cadix (3-0), le Real Madrid a validé un 36e titre de champion d'Espagne, de quoi récupérer un peu plus de confiance avant de jouer le Bayern Munich. Carlo Ancelotti voit, de surcroît, son effectif être renforcé de plusieurs retours importants à l'instar de Militao et de Courtois. Le portier belge a été titularisé samedi dernier, et peut contester dès à présent la place de Lunin, qui a été décisif à l'aller et face à Manchester City, au tour précédent.

Dans le cadre des demi-finales retour, la Ligue des Champions offre un choc Real Madrid - Bayern Munich. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00 par le Polonais Szymon Marciniak.

Comme c’est le cas pour la plupart des matchs de Ligue des Champions, vous aurez le choix de la chaîne pour ce Real Madrid - Bayern Munich. Cette affiche sera diffusée par Canal + Foot et RMC Sport 1.

Pour suivre Real Madrid - Bayern Munich en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Foot. Sinon, vous pouvez vous abonner à RMC Sport pour accéder à RMC Sport 1.

La composition probable des Merengue pour ce Real Madrid - Bayern Munich : Lunin (ou Courtois) - Mendy, Rüdiger, Nacho (ou Tchouaméni), Carvajal (cap.) - Tchouaméni (ou Camavinga), Kroos, Valverde - Bellingham - Vinicius Jr., Rodrygo

La composition probable des Bavarois pour ce Real Madrid - Bayern Munich : Neuer - Mazraoui (ou Davies), de Ligt (ou Min-jae), Dier, Kimmich - Goretzka, Laimer - Musiala (ou Müller), Müller (cap.) (ou Gnabry), Sané - Kane