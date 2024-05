Atalanta - OM : Marseille veut entretenir sa flamme européenne

Une semaine après le nul au Vélodrome, l'Olympique de Marseille entend bien poursuivre son épopée en Europa League en allant chercher sa qualification pour la finale sur la pelouse de l'Atalanta Bergame.

Bergame, dernier arrêt avant Dublin. Le voyage européen de l'Olympique de Marseille a atteint son dernier arrêt, son ultime correspondance devant le mener à l'Irlande. Un détour par l'Italie où il s'agira pour les Marseillais de ne pas se tromper de voie et de monter à bord du bon convoi comme avait su le faire la bande à Florian Thauvin en 2018.

En pleine possession de ses moyens

Pour faire bégayer l'histoire, le club marseillais a été placé dans les meilleures conditions et a profité d'une semaine complète de repos, délesté par la Ligue de Football Professionnel (LFP) de son match de Ligue 1 le week-end dernier. Une bénédiction dans une fin de saison harassante où les organismes ont besoin de souffler. Un luxe aussi pour un effectif marseillais rudement mis à l'épreuve ces dernières semaines.

Cette parenthèse, Les Marseillais en ont pleinement profité pour se refaire une santé et ont même pu enregistrer un nouveau retour, celui de Bamo Meïté. Une option supplémentaire pour Jean-Louis Gasset dans un secteur longtemps miné par les blessures et où il retrouvera aussi Samuel Gigot, qui a purgé sa suspension. C'est donc avec l'ensemble de ses forces, à l'exception de Valentin Rongier dont la saison est bien terminée, que le technicien marseillais abordera cette rencontre décisive.

"Prêt à aller au bout de la nuit"

"Tous les joueurs sont conscients qu'ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d'Europe. Ils sont prêts à tout donner", a soutenu Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Tout le monde au sein du groupe marseillais sait l'importance du match à venir et l'engagement qu'il demande. "L'état d'esprit du match aller ne suffira pas, il faudra ce brin d'efficacité en plus pour arracher l'exploit. Il faudra faire le match idéal", ajoute l'entraîneur. En effet, l'OM ne pourra se permettre de gaspiller comme au Vélodrome quand Aubameyang avait caviardé un contre ou Ounahi expédié un ballon sur la barre transversale.

Le technicien marseillais a demandé à ses hommes de se montrer plus dur encore dans les duels, de défendre avec leurs tripes et surtout de se libérer. En effet, les Marseillais n'ont guère brillé cette saison en déplacement avec seulement 4 victoires en 22 matchs, toutes compétitions confondues, à l'extérieur.

Pas de quoi faire craindre le pire néanmoins. "Il y a eu des hauts et des bas, des mauvaises périodes. Les joueurs ont souffert. Là, ils sont conscients d'être à un match d'un rendez-vous historique (…) Comme contre Benfica, on est prêt à aller au bout de la nuit pour rendre tout le monde heureux", promet Jean-Louis Gasset, repris en chœur par Jordan Veretout et le reste de son effectif. Les Marseillais le savent, ils sont à un peu plus de 90 ou 120 minutes d'une finale et feront tout pour entretenir la flamme de leur rêve européen.