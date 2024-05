DIRECT. Atalanta - OM : fin du rêve pour es Marseillais, suivez le match

Asphyxié par son adversaire, l'Olympique de Marseille doit à tout prix se réveiller et trouver des solutions pour espérer rallier la finale de l'Europa League.

23:05 - La réaction de Balerdi "Je suis très triste car nous n'avons pas pu offrir le cadeau à nos supporters et à la ville qui attendait ça. Il faudra essayer à nouveau la saison prochaine et donner plus", a déclaré Lenardo Balerdi apparu abasourdi au micro de Canal+. "Nous avons tout donné mais ce n'est pas suffisant pour aller en finale."

23:00 - Grande première pour l'Atalanta En dominant l'Olympique de Marseille, l'Atalanta Bergame s'est offert le privilège de disputer la première finale européenne de son histoire. Les Bergamasques iront à Dublin pour tenter de décrocher le titre. Ce sera face à l'AS Rome ou au Bayer Leverkusen.

22:52 - Marseille surclassé et éliminé (0-3) L'Olympique de Marseille s'arrête en demi-finales (0-3). Etouffés par le pressing incessant de leurs adversaires, les Marseillais n'auront jamais pu se mettre au niveau et faire douter des Bergamasques habités et largement supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Ils pourront néanmoins regretter quelques situations comme ce lob manqué de Ndiaye qui aurait pu changer beaucoup de choses.

22:51 - Touré referme le cercueil (3-0) Sur un contre éclair, Touré déborde Balerdi côté gauche et s'en va tromper de l'intérieur du droit Pau Lopez. L'Atalanta marque son troisième but au bout du temps additionnel et assure sa qualification en finale de l'Europa League.

22:48 - Des feux d'artifices à Bergame Avant même le coup de sifflet final, les supporters de l'Atalanta Bergame allument des feux d'artifices. La fête va être belle en Italie.

22:47 - Veretout sur..Musso De 30 m dans l'axe, Veretout en met trop dans son coup franc et son ballon file directement dans les gants de Musso.

22:46 - Temps additionnel : 4 minutes Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette demi-finale retour d'Europa League. Les supporters bergamasques chantent et n'attendant plus qu'à célébrer la qualification des leurs pour la finale.

22:45 - L'OM coincé dans son camp Il reste deux minutes dans le temps réglementaire et l'Atalanta Bergame ne faiblit toujours pas, continuant d'exercer son pressing dans la moitié de terrain marseillaise. Les Marseillais sont incapables de se défaire de cette pression incessante.

22:42 - Moumbagna tamponne Musso Sur un long ballon, la défense italienne prolonge maladroitement de la tête. Dans son dos, Moumbagna est tout proche d'en profiter mais il ne peut devancer Musso, qu'il percute, emporté par sa course. Faute de l'attaquant marseillais.

22:38 - Touré rate son geste Sur un centre de Ruggeri venu de la droite, Touré s'essaie à un retourné acrobatique et rate d'un rien le ballon.

22:36 - Pau Lopez à la parade De 20 m sur la gauche, Koopmeiners allume une frappe sèche du gauche. Il oblige Pau Lopez a réalisé un arrêt sur sa ligne.

22:36 - Moumbagna ne trouve pas Aubameyang Sur un long ballon devant, Moumbagna s'arrache à la course pour devancer son adversaire. Se sentant court, il tacle pour donner son ballon dans l'axe où arrive Aubameyang. De Roon devance le Gabonais.

22:34 - L'OM toujours acculé L'Olympique de Marseille n'y arrive pas et s'empêtre dans la toile bergamasque. Gigot tente de jouer par-dessus mais le ballon est immédiatement perdu en raison du pressing italien. Derrière, Aubameyang s'agace et commet une faute de frustration sur Hateboer.

22:33 - Les derniers changements de l'Atalanta A la 76e minute, Gasperini en terminent avec son coaching et fait sortir Zappacosta et Lookman pour donner du temps de jeu à Hateboer et Touré.

22:32 - Ounahi en soutien Sur un ballon récupéré, l'Atalanta joue vite vers l'avant. C'est à gauche dans les pieds de Lookman. Le Nigérian fixe Balerdi, se recentre mais la porte se referme avec le repli d'Ounahi.

22:30 - Moumbagna signalé hors-jeu Depuis la ligne médiane, Luis Henrique joue dans la profondeur dans le dos de la défense adverse. C'est en direction de Moumbagna qui est signalé hors-jeu. L'attaquant camerounais semblait pourtant sur la même ligne qu'Hien.

22:29 - Gasset à l'offensive A 20 minutes de la fin du temps réglementaire et dans l'espoir de renverser le cours du match, Gasset rappelle ses deux latéraux Merlin et Clauss pour envoyer sur le terrain Luis Henrique et Moumbagna.

22:27 - Djimsiti accrobatiquement S'élançant de loin, Aubameyang fait l'appel dans le dos de la défense bergamasque. Veretout le voit et cherche à jouer par-dessus pour son attaquant mais Djimsiti parvient à dégager le ballon d'un retourné acrobatique.

22:25 - Aubameyang dans le mur A 25 m dans l'axe, Aubameyang se charge de frapper le coup franc qu'il a lui-même obtenu. Le Gabonais manque de conviction et son tir du droit vient percuter le mur bergamasque.

22:24 - Merlin soulage son camp L'Atalanta Bergame exploite tous les espaces laissés par les latéraux marseillais. Dans le dos de Clauss, Koopmeiners déborde et en bout de course centre en retrait. Il faut l'intervention de Merlin pour écarter le danger dans les 6 m marseillais.

22:22 - Harit s'arrête Clauss allonge depuis une position reculée. C'est pour Harit qui est étonnamment seul à 25 m avec de l'espace devant lui. Malheureusement, la passe de l'international français est un peu trop profonde et son homologue marocain n'y croit pas et arrête sa course avant même d'avoir essayé.

22:19 - La barre pour Veretout ! L'OM passe tout près de réduire l'écart. Sur un coup franc lointain, environ 30 m, Veretout allonge vers la surface. Son ballon est mal frappé et trop haut pour qu'un coéquipier puisse le reprendre mais il est mal apprécié par Musso et retombe vite pour venir se fracasser sur le haut de la transversale italienne. Pas de chance pour les Marseillais.

22:19 - Carton jaune pour De Roon Merlin casse le pressing bergamasque et parvient à échapper à De Roon. Pris, le capitaine de l'Atalanta accroche par les épaules le latéral marseillais et reçoit un avertissement. Coup franc pour l'OM à 30 m sur la gauche.

22:18 - L'Atalanta ne relâche rien Même avec deux buts d'avance, les Bergamasques ne dévient pas de leur plan de jeu et continuent de quadriller le terrain en pressant le porteur marseillais, l'empêchant de se retourner.