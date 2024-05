Kylian Mbappé : son "au-revoir" au PSG, un curieux oubli dans son message

La décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG à l'été 2024 fait suite à la détérioration des relations avec son président, Nasser Al-Khelaifi, depuis la prolongation du joueur, en mai 2022.

C'est désormais clair pour tout le monde. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG dès la fin de cette saison. L'international français va quitter la capitale française sept ans après son arrivée en provenance de l'AS Monaco où il avait explosé aux yeux du monde. Sur Instagram, il a confirmé l'information, ce vendredi 10 mai. "Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche", a-t-il indiqué.

Il a tenu à remercier les différents joueurs, entraîneurs qu'il a pu côtoyer au cours de ces nombreuses années parisiennes. Mais aucun mot pour le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi avec qui il entretient des relations froides, selon L'Équipe. Kylian Mbappé a également fait une sorte de mea culpa, admettant qu'il n'était pas le joueur "le plus démonstratif" et qu'il n'avait pas toujours été "à la hauteur de l'amour" donné par les supporters du PSG. Concernant son avenir, il n'a donné qu'un maigre indice en dééclarant : "Je ne pensais pas que ce serait aussi dur de quitter mon pays."

Mi-juin, le journal l'Équipe avait révélé que Kylian Mbappé avait officiellement fait savoir au PSG qu'il ne comptait pas lever l'option d'un an en plus et que, de ce fait, son contrat se terminera en juin 2024. Une annonce qui avait surpris au PSG. Les tensions ont atteint leur paroxysme le 21 juillet, lorsque le club parisien a annoncé qu'il n'emmènerait pas Kylian Mbappé pour sa tournée en Asie.. Le 13 août 2023, le PSG informe finalement de sa réintégration au sein du groupe professionnel sans qu'une prolongation soit officiellement annoncée.

Vers le Real Madrid ?

L'international français avait ensuite fait part de sa décision finale de quitter Paris au club au lendemain de la victoire contre la Real Sociedad en Ligue des Champions, en mars dernier. La destination de la star du football n'est pas encore connue. Mais la piste principale mène bien au Real Madrid. La presse espagnole affirme que le joueur pourrait s'y engager jusqu'en 2029, pour un salaire plus inférieur que celui du PSG. Il est actuellement estimé à 72 millions d'euros annuels, et diverses sources espagnoles annoncent des propositions allant de 15 à 36 millions par an.