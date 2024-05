Atalanta - Bayer Leverkusen : les deux équipes peuvent écrire l'histoire

Choc en finale de Ligue Europa ce mercredi soir à Dublin. Après avoir éliminé l'Olympique de Marseille au tour précédent, l'Atalanta Bergame fait face à l'une des meilleures équipes européennes de la saison, le Bayer Leverkusen. En cas de titre ce soir, les Allemands peuvent rentrer dans l'histoire.

Ce soir, l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen s'affrontent en finale de la Ligue Europa. Choc en perspective à l'Aviva Stadium de Dublin entre l'équipe italienne joueuse et des Allemands, auteurs d'une saison historique.

L'Atalanta, en quête d'un deuxième trophée

Vainqueur à Lecce samedi dernier (0-2), l'Atalanta Bergame a validé sa 5e place en Serie A, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, la 3e de son histoire. Face à Leverkusen, l'enjeu est différent pour les joueurs de Gian Piero Gasperini. Vaincu la semaine passée en finale de la Coupe d'Italie par la Juventus Turin (1-0), l'Atalanta court toujours après le deuxième trophée de son histoire, 61 ans après le seul qu'il a remporté, la Coupe d'Italie en 1963. Pour tenter de mettre fin à la série noire et à ce triste record, l'entraîneur italien pourra compter sur ses hommes forts cette saison, Ademola Lookman ou encore Charles De Ketelaere et Gianluca Scamacca. Le capitaine néerlandais Martin de Roon sera lui absent comme Sead Kolasinac. En conférence de presse, le technicien de l'Atalanta Gasperini s'est voulu confiant avant d'affronter l'ogre allemand : "Nous sommes conscients d'affronter une grande équipe. Nous savons qu'ils sont invaincus et qu'ils ont réalisé une saison incroyable. Mais notre parcours a également été très bon: nous avons battu de très bonnes équipes pour atteindre la finale et nous avons foi en nous-mêmes".

Leverkusen veut continuer la belle histoire

Le Bayer Leverkusen est à deux matchs d'écrire l'histoire. Titrés en championnat d'Allemagne après une saison invaincue, les hommes de Xabi Alonso n'ont plus que deux matchs à disputer pour faire le triplé championnat - Europa League - Coupe d'Allemagne et réaliser une saison sans perdre un seul match, historique. Pour cette affiche face à l'Atalanta Bergame, Xabi Alonso a pu faire tourner son effectif lors de la dernière journée de championnat et pourra compter sur tous ses joueurs. En conférence de presse, l'Espagnol s'attend à une belle confrontation en finale de Ligue Europa : "Nous savons que l'Atalanta a eu une idée très bien définie sur la façon de jouer ces dernières années". "De temps en temps, on dirait qu'ils ont une approche attentiste, pas toujours agressive. Nous avons également affronté des équipes comme celle-ci en Allemagne. Demain, nous avons besoin d'une performance unie et d'une forte mentalité d'équipe. Nous avons un plan et les joueurs sont toujours excités par l'ambiance que nous avons vécue samedi à Leverkusen", a déclaré Xabi Alonso.

À quelle heure débute Atalanta - Bayer Leverkusen ?

Le coup d'envoi de la finale d'Europa League opposant l'Atalanta Bergame au Bayer Leverkusen est prévu mercredi 22 mai à 21h00 à l'Aviva Stadium de Dublin (Irlande). Le Roumain Istvan Kovacs sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Atalanta - Bayer Leverkusen ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+ diffusera le choc en finale de Ligue Europa entre l'Atalanta Bergame et les hommes de Xabi Alonso. La rencontre sera également retransmise en clair sur W9.

Comment suivre Atalanta - Bayer Leverkusen en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de l'Europa League entre l'Atalanta et Leverkusen sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur le site 6play.

Quelles sont les compositions probables d'Atalanta - Bayer Leverkusen ?

Atalanta : Musso (G) - Djimsiti, Hien, Scalvini - Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

Bayer Leverkusen : Kovar (G) - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Schick.

