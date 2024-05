Saint-Étienne - Metz : dans un Chaudron en ébullition, les Stéphanois veulent prendre une option pour la Ligue 1

Ce jeudi soir, Saint-Etienne reçoit Metz en match aller de barrage d'accession à la Ligue 1 à 20H30. Une affiche alléchante entre deux clubs historiques du football français qui se disputent la dernière place du championnat pour la saison prochaine.

Les barrages d'accession à la Ligue 1 débutent ce soir avec la confrontation aller entre Saint-Étienne et le FC Metz.

Un retour en Ligue 1 pour l'ASSE ?

Deux ans après l'avoir quitté, Saint-Étienne a l'occasion de revenir en Ligue 1. Le week-end dernier, les Stéphanois se sont donnés le droit de rêver après une victoire à domicile contre Rodez (2-0) lors du play-off d'accession à la Ligue 1. Pour cette rencontre de barrage face au 16e de Ligue 1, le FC Metz, Saint-Étienne pourra compter sur son public et le Stade Geoffroy-Guichard, en ébullition. Sur le terrain, c'est beaucoup plus équilibré selon Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur de l'ASSE positionne même les Grenats comme les favoris pour se procurer le dernier ticket dans l'élite la saison prochaine : "Metz a joué toute la saison en L1, ils ont joué des matchs compliqués tous les week-ends. Je ne dis pas que pour nous, en L2, c'était plus simple. Mais c'est différent, il y a plus d'efficacité, de maîtrise dans l'élite… Les Messins sont habitués à plus de vitesse d'exécution. Nous, on devra garder notre efficacité technique et notre puissance pour compenser. Si on perd trop de ballons, ce sera très compliqué pour nous".

Le technicien a également pointé la différence majeure entre les deux équipes : "L'intensité ? Ça peut-être la clé car l'intensité de la Ligue 1 est plus forte que celle la Ligue 2. Il faudra être capable de mettre la même que face à Rodez. Pourquoi cela diffère selon les matchs ? Je n'ai pas toutes les clés, c'est un match de football on essaie d'expliquer tout mais on n'a pas toujours les explications. Sur ce match face à Rodez, il y a eu plus de force, de puissance, de précision. Sur le dernier match, on a également eu plus de précision technique ce qui a sûrement donné plus d'allant à l'équipe. (...) Je pense qu'on a fait une grosse entame, avec le public qui a poussé et des occasions qui sont arrivées, ça a aidé les garçons. On essaie de travailler les entames avec le plus d'intensité possible, l'adversaire aussi. Parfois ça marche et des fois c'est un peu plus compliqué".

Metz face à son destin

Concerné par la lutte pour le maintien durant une grande partie de la saison, le FC Metz a l'occasion avec cette confrontation aller-retour en barrage de Ligue 1 de pouvoir garder sa place en première division la saison prochaine. Pour cela, il faudra faire un résultat au Chaudron ce soir pour espérer décrocher la dernière place dimanche soir à domicile. De passage en conférence de presse, Laszlo Bölöni a confié qu'il se méfiait grandement de l'ASSE, capable de poser de gros problèmes à son équipe. "Saint-Etienne ? C'est une équipe qui a un très bon milieu de terrain et de bons attaquants. Elle possède aussi une belle défense. Conclusion ? Cette équipe peut poser des problèmes à beaucoup de monde", a déclaré l'entraîneur du club grenat.

Pour atteindre cet objectif, le technicien pourra compter sur un effectif restreint : "Le groupe a été resserré à vingt-deux joueurs. Tout au long de la saison et l'année dernière également, nous avons porté des joueurs sur notre dos dont on n'avait pas besoin. Des joueurs qui ne nous ont pas aidé, qui nous ont parfois posé des problèmes d'organisation et d'autres problèmes aussi. Quand on est très peu ce n'est pas bien, mais quand on est trop, ce n'est pas bien non plus. Je crois en un groupe plus restreint. J'adore avoir seize joueurs de football et à côté de ça, encore six jeunes qui en veulent. Voilà ce que j'aime ! "

À quelle heure débute Saint-Étienne - Metz ?

Le coup d'envoi du barrage aller d'accession à la Ligue 1 opposant Saint-Étienne à Metz est prévu jeudi 30 mai à 20h30 au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. L'arbitre de la rencontre sera Benoît Millot.

Sur quelle chaîne regarder Saint-Étienne - Metz ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue 2 et de la Ligue 1, BeIN Sports 1 et PrimeVideo diffuseront conjointement l'affiche entre les Stéphanois et les Grenats.

Comment suivre Saint-Étienne - Metz en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre aller du barrage de Ligue 1 entre Saint-Étienne et le FC Metz sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur les sites BeIN Sports et PrimeVideo.

Quelles sont les compositions probables de Saint-Étienne - Metz ?

Saint-Étienne : Larsonneur (G) - Macon, Batubinsika, Nadé, Petrot - Tardieu - Cardona, Cafaro, Chambost, Moueffek - Sissoko.

Metz : Oukidja (G) - Colin, Herelle, Sané, Udol - Jacques, Camara, N'Doram - Van Den Kerkhof, Diallo, Mikautadze.

