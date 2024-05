Mbappé au Real ! La date est annoncée

Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid selon les informations de Marca qui parle d'une date de présentation.

Le suspense, qui n'en n'est plus vraiment un depuis plusieurs mois, devrait être levé d'ici quelques jours. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Kylian Mbappé va bien signer au Real Madrid dans les prochaines heures. Le journal parle même de la date du 6 juin, au lendemain du match amical entre la France et le Luxembourg pour la préparation à l'Euro comme date de présentation.

Il y a quelques jours, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avait expliqué qu'il allait essayer de s'adapter à cette fameuse présentation "dans la mesure du possible" par rapport à cette annonce attendue pour son capitaine. "Cela ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d'officialiser. Dans la mesure du possible, je m'adapterai par rapport au collectif et à l'équipe de France. Il y a ce qu'il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent. Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club, il en a aussi ici, si ce n'est plus. Je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect. Mais je comprends bien qu'à l'extérieur, au niveau médiatique, sur la décision et l'annonce, ça prend beaucoup de place. Kylian prend chaque jour beaucoup de place et c'est normal parce que c'est Kylian. Il est un élément très important pour nous."