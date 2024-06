Bradley Barcola : pourquoi il peut être la révélation de l'Euro

Bradley Barcola est convoqué pour la première fois chez les Bleus à l'occasion de l'Euro 2024. Focus sur celui qui pourrait tirer son épingle du jeu dans la compétition.

À 21 ans, Bradley Barcola est le dernier appelé par le sélectionneur Didier Deschamps dans le groupe de l'équipe de France qui va participer à l'Euro en Allemagne. Pourtant, on sait le sélectionneur plutôt frileux à l'idée d'intégrer de nouveaux joueurs, surtout à l'approche de grandes compétitions Mais l'attaquant du Paris Saint-Germain, arrivé de Lyon la saison passée, a su faire ses preuves et montrer à Deschamps qu'il pouvait prétendre à une place dans le groupe.

Après une première partie de saison plus en retrait, Bradley Barcola s'est installé comme titulaire en attaque des champions de France en se montrant décisif, à la fois en championnat et en Ligue des champions. Au point de convaincre Didier Deschamps de lui offrir une chance. La question s'était déjà posée lors du rassemblement du mois de mars, mais c'est finalement pour cet Euro que Bradley Barcola a intégré le groupe bleu. Et s'il ne semble pas promis à beaucoup de temps de jeu dans un secteur où la concurrence est rude, il pourrait faire partie des révélations de la compétition. C'est ce qu'a rappelé son coéquipier Kylian Mbappé en conférence de presse. "Il arrive avec le statut du petit qui débarque, mais j'ai disputé pas mal de compétitions, maintenant, et je sais que l'équipe qui commence est rarement celle qui finit. Tiens toi prêt Bradley ! Qui sait ?"Bradley Barcola va donc connaitre sa première compétition internationale avec cet Euro, et il pourrait faire des étincelles.

Biographie express

Avant de se révéler au Paris Saint-Germain cette saison, Bradley Barcola et évolué dans les équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais entre 2010 et 2021. C'est également à Lyon qu'il a signé son premier contrat professionnel et a fait ses débuts en 2021 et jusqu'à l'été 2023. En 47 matchs sous les couleurs lyonnaises, Barcola s'est installé comme titulaire, et c'est pour 45 millions d'euros que le PSG l'a arraché à l'OL à la toute fin du mercato l'été dernier.