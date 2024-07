EURO 2024. Pays Bas - Turquie : sensation à Berlin, le match en direct

Positionné en meneur de jeu, Xavi Simons est pris à la gorge et n'arrive pas à s'illustrer dans l'entre jeu

Magnifique tête dans la surface de défenseur Akaydin sur un centre venu de la droit d'Arda Guler. La Turquie prend l'avantage au score et c'est amplement mérité. 0-1!

21:32 - La Turquie entreprenante

Grâce à l'activité de Yilmaz, Guler et Ozcan, la Turquie parvient à monopoliser le jeu face à des hollandais qui défendent de plus en plus bas.