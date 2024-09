Ballon d'or 2024 : nommés dans toutes les catégories, nouvelle règle et date de l'élection

Les nommés pour le futur Ballon d'or ont été dévoilés, découvrez toutes les catégories.

Le Ballon d'or 2024 devrait couronner un tout nouveau joueur. Pour la première fois depuis 2003, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont absents de la liste et ils ne sont pas les seuls. De nombreuses stars sont absentes, en voici quelques unes : Rodrygo, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Mike Maignan, Luka Modric, Neymar, Rafael Leao, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann... La cérémonie de ce Ballon d'or qui devrait couronner un vainqueur de l'Euro ou un vainqueur de la Ligue des champions, se déroulera le 28 octobre au Théâtre du Châtelet (Paris).

Le Ballon d'or sera désigné cette fois par un jury de 100 journalistes internationaux (un par chaque pays du top 100 au classement Fifa). La nouveauté est que chaque votant désignera 10 joueurs par ordre décroissant, le premier recevant 15 points, le deuxième 12, puis 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, et 1 point. Cela permettra d'avoir plus aucun joueur avec zéro point et d'établir de véritables différences.

Les nommés du Ballon d'or 2024

Jude Bellingham (ANG, 21 ans, Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (TUR, 30, Inter Milan)

Dani Carvajal (ESP, 32 ans, Real Madrid)

Ruben Dias (POR, 27 ans, Manchester City)

Artem Dovbik (UKR, 27 ans, SK Dnipro-1 / Gérone / AS Rome)

Phil Foden (ANG, 24 ans, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (ESP, 28 ans, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (NOR, 24 ans, Manchester City)

Mats Hummels (ALL, 35 ans, Borussia Dortmund)

Harry Kane (ANG, 31 ans, Bayern Munich)

Toni Kroos (ALL, 34 ans, Real Madrid / retraite)

Ademola Lookman (NGA, 26 ans, Atalanta Bergame)

Emiliano Martinez (ARG, 32 ans, Aston Villa)

Lautaro Martinez (ARG, 27 ans, Inter Milan)

Kylian Mbappé (FRA, 25 ans, Paris-SG / Real Madrid)

Martin Ödegaard (NOR, 25 ans, Arsenal)

Dani Olmo (ESP, 26 ans, RB Leipzig / FC Barcelone)

Cole Palmer (ANG, 22 ans, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (ANG, 25 ans, Arsenal)

Rodri (ESP, 28 ans, Manchester City)

Antonio Rüdiger (ALL, 31 ans, Real Madrid)

Bukayo Saka (ANG, 22 ans, Arsenal)

William Saliba (FRA, 23 ans, Arsenal)

Federico Valverde (URU, 26 ans, Real Madrid)

Vinicius Jr (BRE, 24 ans, Real Madrid)

Vitinha (POR, 24 ans, Paris-SG)

Nico Williams (ESP, 22 ans, Athletic Bilbao)

Florian Wirtz (ALL, 21 ans, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (SUI, 31 ans, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (ESP, 17 ans, FC Barcelone)

Le Ballon d'or féminin

Les nommés pour le club féminin de l'année

FC Barcelone (ESP)

Chelsea (ANG)

NY/NJ Gotham (USA)

OL (FRA)

PSG (FRA)

La liste des nommés pour le ou la coach de l'année

Sonia Bompastor (OL, Chelsea)

Arthur Elias (Corinthians, Brésil)

Jonatan Giraldez (FC Barcelone, Washington)

Emma Hayes (Chelsea, Etats-Unis)

Filip Patao (Benfica)

Sarina Wiegman (Angleterre)

Les nommés pour le trophée de club masculin de l'année

Borussia Dortmund (Allemagne)

Gérone (Espagne)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Real Madrid (Real Madrid)

Manchester City (Angleterre)

Les nommés pour le trophée de meilleur entraîneur d'une équipe masculine

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (Espagne)

Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergame)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentine)

Les nommés pour le trophée Yachine de meilleur gardien

Diogo Costa (Porto)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Gregor Kobel (Dortmund)

Andriy Lunin (Real Madrid)

Mike Maignan (AC Milan)

Giorgi Mamardachvili (Valence)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Unai Simon (Bilbao)

Yann Sommer (Inter Milan)

Ronwen WIlliams (Mamelodi Sundowns)

Les nommés pour le trophée Kopa de meilleur joueur U21