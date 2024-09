Ligue des nation. France - Belgique : Les Bleus retrouvent enfin des couleurs, le résumé

23:14 - Deschamps : « on a fait de bonnes choses »

A l’issue de ce France - Belgique, Didier Deschamps a apprécié la performance de ses joueurs : « On a été un peu fébrile sur le début du match, après on a fait beaucoup de bonnes choses collectivement, individuellement aussi, avec des nouveaux joueurs qui n'avaient pas l'expérience et le statut international. On a eu des réponses plus positives aujourd'hui que lors du premier match. »