LDC. Sporting Portugal - Lille : le LOSC en souffrance... Suivez le direct

En 45 minutes, Lille n'a pas frappé une seule fois au but.

21:53 - C'est la mi-temps

L'arbitre lituanien, Donatas Rumsas a sifflé la fin de cette première mi-temps. Le Sporting Portugal rentre aux vestiaires avec un but d'avance et à 11 tandis que les Lillois ne sont plus que 10.