Lyon - Olympiakos : un joueur fait un retour tonitruant

Lyon s'est imposé logiquement 2 à 0 aux dépens du club grec d'Olympiakos Le Pirée, jeudi au Groupama stadium, en match de la 1re journée de Ligue Europa et réussit ainsi son retour sur la scène européenne.

Il fallait une victoire pour se rassurer. Lyon l'a fait en s'imposant face à l'Olypiakos jeudi soir, pour son entrée en lice dans la Ligue Europa. Dans un classement qui rassemble 36 clubs, l'OL se porte ainsi directement dans la première moitié (7e) et tentera de confirmer en déplacement le 3 octobre à Glasgow face aux Rangers (5e), vainqueurs des Suédois de Malmö (2-0).

Déjà buteur dimanche contre Marseille malgré la défaite 3-2, Cherki, servi par Ainsley Maitland-Niles, a ouvert la marque d'un tir puissant malgré un angle fermé (65). Le jeune joueur (21 ans) fait un retour tonitruant dans l'équipe lyonnaise après en avoir été écarté cet été dans l'attente d'un transfert vers le Paris Saint-Germain, Dortmund ou Fulham qui ne s'est jamais conclu.

Peu après son but, il a été remplacé par Saïd Benrahma qui a porté le score à 2-0 après un service de Wilfried Zaha, recrue de dernière minute du mercato et entré en même temps que l'international algérien (65). Les deux joueurs ainsi que l'Américain Tanner Tessmann attendaient, toutefois, depuis plusieurs minutes sur la touche quand Cherki a marqué.

L'Olympiakos inoffensif, Lacazette touche le poteau

Outre le tir de Rodinei en première période, l'équipe grecque n'a été dangereuse que sur une action de Roman Yaremchuk contré in-extremis par Duje Caleta-Car (49) lequel a marqué contre son camp sur un centre de Willian, un but annulé pour hors-jeu (89).

L'OL avait quitté la C3 le 14 avril 2022 par une défaite à domicile 3 à 0 devant l'équipe anglaise de West Ham en quart de finale retour de l'épreuve conclu sur des incidents provoqués par les ultras lyonnais qui ont valu au club rhodanien d'être sanctionné d'un huis clos dans ses virages nord et sud.

Ainsi, seuls 24 414 spectateurs étaient présents dans l'enceinte pour voir Lyon dominer une formation grecque de faible niveau et contre laquelle les hommes de Pierre Sage ont quand même peiné durant toute une première période soporifique marquée par de nombreuses approximations de part et d'autre.

Au cours de celle-ci, les deux portiers ont sauvé leur camp devant Corentin Tolisso pour Kostas Tzolakis (26) et Rodinei pour Lucas Perri (32). Après la mi-temps, l'OL s'est néanmoins montré beaucoup plus dynamique et s'est créé plusieurs occasions. Un tir d'Alexandre Lacazette, toujours à la recherche de son premier but cette saison, a notamment heurté le poteau (48). David Carmo a manqué de marquer contre son camp (52) alors qu'Ernest Nuamah a été contré par Lorenzo Pirola (59). Tzolakis a encore sauvé son équipe deux fois devant Tolisso (59, 64).

C'est donc un succès mérité pour l'OL qui s'impose pour la deuxième fois cette saison après avoir gagné contre Strasbourg (4-3) en championnat de France dans lequel Lyon (14e) a déjà aussi perdu à trois reprises pour un résultat nul. L'OL devra confirmer à Toulouse dimanche en Ligue 1 afin de savoir si sa saison est enfin réellement lancée.

