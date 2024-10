CAN 2025. Algérie - Togo : suivez le match en direct

20:39 - Deux grands absents chez les Fennecs

Youcef Atal et Ismaël Bennacer, deux cadres de l'équipe d'Algérie sont absents pour ce rassemblement du mois d'octobre pour cause de blessures graves. De plus, le gardien Mandrea n'a pas été convoqué pour des soucis personnels. Pour pallier à ces absences, Vladimir Petkovic a fait appel à deux nouveaux joueurs, Ibrahim Maza (Hertha Berlin, 19 ans) et Saadi Redouani (USM Alger, 29 ans)