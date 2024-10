Kylian Mbappé : une relation sexuelle "consentie" selon lui, des textos au coeur de l'affaire

10:50 - Pourquoi Stockholm ?

"La Suède est devenue une destination privilégiée des footballeurs depuis assez récemment, environ un an", explique un proche d'un international français cité par Le Figaro. "En venant ici, les joueurs apprécient la discrétion des établissements nocturnes et des gens, plus spécifiquement des femmes, qui ont la réputation d'être plus discrètes que les Françaises ou les Espagnoles face à des célébrités" explique également un observateur.