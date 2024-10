Affaire Mbappé : qui est la victime présumée ?

Au delà du nom de Mbappé qui est cité par les médias suédois dans l'affaire de viol, une victime est bien au centre de l'affaire, qui est-elle ?

Si pour l'heure il est difficile de tirer le vrai du faux de l'implication ou non de Kylian Mbappé dans l'affaire de Stockholm, une enquête a bien été ouverte pour viol et agression sexuelle, confirmée par la procureure mardi 15 octobre. "À la suite de la publication dans les médias (d'informations autour d'un) viol suspecté à Stockholm, la procureure peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police" et qu'"une enquête est en cours." explique le parquet chargé de l'enquête. Vous l'aurez noté, le nom de Kylian Mbappé n'est pas mentionné par les propos, seuls les médias suédois affirment que le capitaine de l'équipe de France est la personne impliquée.

Que sait-on réellement de la victime et de la soirée ?

Kylian Mbappé, selon les différents médias et notamment suédois, aurait débuté sa soirée ce jeudi 10 octobre dans un restaurant du centre-ville de Stockholm nommé "Chez Jolie", avant de se rendre dans une boîte de nuit, "Le club V", un lieu privatisé pour l'occasion, où il serait déjà passé la veille, selon le journal Aftonbladet. Interrogée par BFMTV mardi 15 octobre, Katrin Krantz, journaliste au service police-justice de Expressen, a dévoilé des détails de la soirée lors de laquelle les faits se seraient déroulés. "Les invités étaient obligés de mettre leur téléphone portable dans une enveloppe pour entrer dans une salle de ping-pong qui était une salle de fête dans le club V", explique-t-elle dans un premier temps. "Les clients étaient des femmes choisies par le restaurateur. C'étaient des jeunes femmes normales, pas liées au football, qui aiment faire la fête."

Toujours selon les informations du quotidien suédois Aftonbladet, la femme présumée victime, a déposé plainte après avoir reçu des soins médicaux. Elle se serait rendue dans un hôpital de la capitale suédoise pour faire constater de possibles lésions physiques ou des traumas psychologiques causés par le viol qu'elle aurait subi. C'est ce qui a déclenché l'enquête de la police le lendemain. "Une culotte, un pantalon noir ainsi qu'un haut noir", auraient également été saisis par la police. Le nom de la victime et le profil de cette dernières sont pour le moment inconnus.