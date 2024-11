Ben Yedder : le footballeur coupable d'agression sexuelle et condamné à de la prison avec sursis

L'ancien capitaine de l'AS Monaco a été reconnu coupable d'agression sexuelle et est inculpé de deux ans de prison avec sursis.

L'ancien attaquant et capitaine de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle en état d'ivresse, le soir du 6 septembre. Pour rappel, le parquet avait requis un an ferme. Le footballeur de 34 ans a également vu son permis suspendu de six mois, reçu une amende de 5 000 € et a également reçu une obligation de soins et d'indemnisation de la victime, une jeune femme de 23 ans.

Le déroulé de la soirée

Durant cette soirée, Ben Yedder aurait rencontré un groupe de cinq jeunes individus sur le parking près d'une plage où il s'était isolé. Le joueur a, par la suite, entraîné dans son véhicule deux d'entre eux, dont la plaignante. Après avoir déposé la première personne, avec qui Wissam Ben Yedder avait semble-t-il bien sympathisé, il a poursuivi sa route, jusque dans son garage, avec la jeune femme de 23 ans comme passagère. Présente à l'audience, en pleurant au moment de prendre la parole et de décrire les faits, elle n'a que confirmer "clairement" ses premières déclarations. Passé à l'arrière de la voiture, Wissam Ben Yedder lui aurait d'abord "caressé la cuisse à l'intérieur" avant de se masturber en observant sa poitrine et en tentant de l'enlacer.

Elle a finalement réussi à s'enfuir et à se "cacher derrière une poubelle". "J'avais peur car il était bipolaire", a-t-elle ajouté. "Quand je bois, je ne suis plus moi-même, s'est défendu de son côté l'ancien attaquant, désormais loin des terrains. Je ne me souviens vraiment pas de ce qu'il s'est passé", a-t-il poursuivi, jurant que "sans alcool, c'est impossible, ça ne me viendrait jamais à l'esprit".