Coupe de France : le programme TV des 8es de finale

Place aux huitièmes de finale de la Coupe de France cette semaine avec des matchs étalés sur trois jours.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se déroulent ce mardi, mercredi et jeudi avec une première grosse affiche et "vintage" avec le PSG qui se déplace sur la pelouse du Mans. Intraitable en championnat de France de Ligue 1 avec 10 points d'avance et un titre de champion déjà quasiment acquis, les Parisiens se sont également qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions. Les signaux sont donc au vert et l'objectif est de poursuivre la dynamique. "Quand on gagne, ça ne veut pas dire que l'on fait tout bien et quand on perd, cela ne veut pas dire que l'on a tout fait mal. Je suis très satisfait des statistiques de mon équipe, même si on peut toujours s'améliorer."

Les affiches

Stade Briochin (N2) - OGC Nice (Ligue 1)

Bourgoin-Jallieu (N3) - Reims (Ligue 1)

Troyes (Ligue 2) - Stade Brestois (Ligue 1)

Le Mans (National) - PSG (Ligue 1)

Toulouse (L1) - EA Guingamp (Ligue 2)

AS Cannes (N2) - Dives-Cabourg (N3)

RC Strasbourg (L1) - Angers (L1)

Lille (L1) - Haguenau (N2) ou Dunkerque (L2)

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France 3 avec les matchs diffusés dans les régions correspondantes. Le programme complet :