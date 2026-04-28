Affaires, femme, justice... Les secrets de Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG

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En plus du PSG, Nasser al-Khelaïfi est le président d'un grand groupe

Le Qatari est le président du PSG, mais également le grand patron de beIN MEDIA GROUP, le premier groupe indépendant de sports.
©  Laurent Vu/SIPA (publiée le 11/12/2024)

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La Rédaction