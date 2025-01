Real Madrid - Barcelone : "Éviter les mêmes erreurs"... pourquoi Ancelotti a peur des Blaugranas ?

Ce dimanche soir, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent en finale de la Supercoupe d'Espagne. Avant la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas caché qu'il appréhendait cette nouvelle confrontation face aux Blaugranas.

Une affiche de rêve en Arabie saoudite. Ce dimanche soir, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent en finale de la Supercoupe d'Espagne après avoir respectivement éliminé Majorque et l'Athletic Bilbao plus tôt dans la semaine. Cette saison, les deux ogres du football espagnol se sont déjà affrontés. Au stade Santiago Bernabeu, les Blaugranas avaient corrigé leur éternel rival (4-0) quelques jours avant la cérémonie du Ballon d'Or. À Djeddah, Carlo Ancelotti veut éviter de subir une nouvelle humiliation comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Nous avons fait une évaluation assez claire de cette défaite. Nous avons bien commencé et nous nous sommes effondrés en deuxième mi-temps. Nous devons reproduire les bonnes choses que nous avons faites et éviter les erreurs commises. Un Clasico est toujours un Clasico, encore plus s'il s'agit d'une finale. Jouer contre Barcelone est toujours quelque chose de spécial".

Le technicien transalpin est allé plus loin en dévoilant les points qui pourraient faire basculer la rencontre en faveur de Kylian Mbappé et ses partenaires : "C'est une finale, nous sommes très proches d'un nouveau titre et nous ne pensons qu'au positif. Je suis conscient que tout peut arriver dans le football. […] C'est un match qui n'est pas prévisible. Nous savons ce que nous devons faire pour réduire les risques, mais personne ne peut prédire le résultat. La seule chose que nous pouvons contrôler c'est notre performance sur le terrain, et je suis persuadé qu'elle sera très bonne".

Un troisième trophée pour Mbappé ?

Après la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale, Kylian Mbappé peut déjà remporter un troisième trophée sous le maillot du Real Madrid. Une performance majeure pour l'attaquant français qui est parti du Paris Saint-Germain pour réaliser son rêve et ajouter de nouveaux trophées à son palmarès déjà bien garni. Pour cela, la réaction du n°9 du Real Madrid est très attendue face au FC Barcelone. Lors de sa première confrontation face aux Blaugranas en octobre, l'attaquant avait réalisé une mauvaise performance, ponctuée par huit hors-jeux et un but refusé.

Olmo de retour avec le Barça !

Alors que le FC Barcelone n'a pas pu inscrire Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison en championnat faute de garanties financières suffisantes, le Conseil Supérieur des Sports espagnol a autorisé les deux joueurs à disputer la Supercoupe d'Espagne. Interrogé sur cette affaire, Carlo Ancelotti a fait preuve de classe : "Si Olmo est décisif, eh bien je me dirais que nous n'avons pas été capables de freiner un joueur de très haut niveau, c'est tout. C'est un grand joueur, et il l'a démontré à de nombreuses reprises. S'il joue, nous devrons essayer de minimiser son impact avec notre défense".

À quelle heure débute Real Madrid - Barcelone ?

Le coup d'envoi de la finale de la Supercoupe d'Espagne opposant le Real Madrid au FC Barcelone est prévu dimanche 12 janvier à 20h00 au Stade du Roi Abdallah de Djeddah (Arabie saoudite). L'expérimenté arbitre espagnol Gil Manzano sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de la Supercoupe d'Espagne, la chaîne L'Equipe diffusera la finale entre les Merengue et les Blaugranas.

Comment suivre Real Madrid - Barcelone en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de la Supercoupe d'Espagne entre les Madrilènes et le club catalan sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur le site de la chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Barcelone ?

Real Madrid : Courtois (G) - Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

Barcelone : Szczesny (G) - Koundé, P.Cubarsi, I.Martinez, Baldé - Casado, Pedri - Lamine Yamal, Gavi, Raphinha - Lewandowski.

