Tirage Ligue des champions : date, heure, chaine, fonctionnement... Les affiches des barrages

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a un fonctionnement particulier, les explications.

La première phase de ligue de la Ligue des champions se termine ce mercredi 29 janvier. Après plusieurs mois d'une intense lutte à travers cette nouvelle formule, nous connaitrons les huit équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et toutes les équipes qui devront disputer les barrages dans des seizièmes de finale qui n'en n'ont juste pas vraiment le nom. Pour pouvoir s'y qualifier, les clubs doivent terminer entre la 9e place et la 24e. Toutes les équipes au delà seront éliminées de la compétition européenne.

Les équipes classées entre la 9e et la 16e place seront têtes de série pour le premier tirage au sort et affronteront des équipes classées de la 17e à la 24e place. Les équipes classées 9e et 10e affronteront celles classées 23e ou 24e. Les équipes classées 11e ou 12e seront opposées à celles classées 21e ou 22e, et ainsi de suite. Ces barrages aller-retour auront lieu en février. Le match aller aura lieu le 11 ou le 12 février et le match retour une semaine plus tard.

Date et heure du tirage au sort

L'UEFA procédera au tirage au sort ce vendredi 31 janvier à partir de 12 h à la Maison du football européen à Nyon

Chaîne du tirage au sort

Vous pourrez suivre le tirage au sort sur notre page, mais également à la télé sur les antennes de Canal+ ou encore sur le site de l'UEFA.