Brest - PSG : Un choc qui cache un enjeu bien plus grand

Brest accueille ce samedi le Paris Saint-Germain lors de la 20ème journée de Ligue 1. Une rencontre prend une toute autre dimension après le tirage au sort des barrages de la C1, qui a officialisé une triple confrontation entre les deux clubs en février.

Le hasard a voulu que ce choc de la 20 journée en L1 entre le PSG et Brest précède donc une double confrontation entre ces deux clubs lors des barrages pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il serait donc indispensable de voir cette rencontre d'un autre œil au delà de l'enjeu propre du championnat. Luis Enrique et Eric Roy, pourront-ils ou devront-ils s'adapter au jeu adverse pour mieux l'apprivoiser ou au contraire essayer de ne rien divulguer au niveau technico-tactique afin d'éviter de donner des indices à l'adversaire pour les deux prochains duels sur la scène européenne ?

La Ligue 1 et la C1 deux compétitions différentes

Pour le coach ibérique du PSG, il est nécessaire d'occulter le tirage au sort et de se focaliser uniquement sur la Ligue 1 "La Ligue 1 et la Champions League sont deux compétitions différentes. Le côté positif, c'est qu'il y aura forcément une équipe française qui se qualifiera pour le tour suivant. Mais le match de demain n'a rien à voir avec cela, le championnat et la Coupe d'Europe sont différentes." Interrogé sur son futur adversaire en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Luis Enrique a tenu à souligner les qualités brestoises "Brest est une grande équipe, qui travaille très bien avec des joueurs de qualité. C'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle veut faire. Ils défendent bien et ils ont de la qualité en attaque. C'est une équipe difficile à jouer et c'est pour cela qu'elle est là où elle est. La Champions League est une compétition différente, chaque erreur peut se payer très cher. Mais demain, ce sera une rencontre de Ligue 1, et nous voulons continuer sur notre dynamique. Notre objectif, c'est de gagner ce match. "

Après la victoire écrasante contre Stuttgart (4-1) en C1, après un début de parcours en dents de scie, la confiance des Parisiens est au plus haut. L'équipe francilienne aborde cette rencontre contre Brest avec une série d'invincibilité de 13 matchs toutes compétitions confondues, mais vient de concéder un match nul frustrant à domicile contre Reims (1-1). Un accroc sans conséquence au classement, puisque le club de la capitale compte désormais 10 points d'avance sur l'OM. Conscient des exigences du calendrier, Luis Enrique a insisté sur la difficulté d'enchaîner les compétitions : " Ces matchs nous ont fait grandir. On a peu de jours de récupération, ce sera difficile ce week-end contre Brest. Mais on est prêts, on a cette confiance. "

Brest sur la pente ascendante en L1

Brest traverse également une dynamique positive en Ligue 1, avec trois victoires consécutives contre Le Havre, Rennes et Lyon, à chaque fois sur le plus petit des écarts. Avec neuf succès en 19 journées, les hommes d'Éric Roy s'accrochent au wagon européen, à seulement cinq points du top 4. Cette montée en puissance intervient après une phase de ligue de Ligue des Champions éprouvante, conclue par une lourde défaite 3-0 face au Real Madrid. Un revers qui les a laissés à la 18e place du classement final, bien en dessous des ambitions qu'ils nourrissaient en cours de route. Néanmoins, l'essentiel est assuré : Brest poursuit son aventure en barrages de C1, une prouesse historique pour le club.

Sans Zaïre-Emery (blessé) mais avec Dembélé en grande forme et un collectif qui semble monter en puissance, le PSG a une occasion parfaite de marquer son territoire avant le double affrontement européen. Brest, de son côté, devra défier son histoire et repousser ses limites pour espérer un résultat face à une équipe qui ne lui a plus laissé la moindre victoire depuis 26 rencontres.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre Brest et le Paris Saint Germain qui sera dirigée par Benoît Bastien débutera à 17h00 ce samedi au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Brest - PSG ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme Bein Connect. Le match est diffusé à partir de 17h00.

Les compositions possibles

Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Zogbé - Camara, Magnetti - Del Castillo, Faivre, Sima - Ajorque

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Doué - Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola.

Les côtes probables

Le Paris Saint Germain est largement pour ce duel face à Brest.



Betclic : Brest 6,10 / Nul 4,82 / Paris SG 1,45

Unibet: Brest 6,50 / Nul 5,00 / Paris SG 1,43

Winamax : Brest 6,25 / Nul 4,90 /Paris SG 1,46

Parions Sport: Brest 6,50 / Nul 4,90 / Paris SG 1,45