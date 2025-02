Espanyol - Real Madrid : avec Vinicius de retour, les Merengue veulent croquer les Catalans

Leader de Liga, le Real Madrid a l'occasion de creuser son avance avec un déplacement à l'Espanyol, ce soir à 21h00. Un adversaire qui réussit à la Casa Blanca, d'autant plus que Vinicius est de retour.

Quelques jours après avoir validé leur qualification pour les barrages en Ligue des champions à Brest (0-3), les hommes de Carlo Ancelotti sont de retour aux affaires en Liga, dont ils occupent la place de leader, avec un déplacement en Catalogne, chez l’Espanyol Barcelone. Les Catalans, qui sont en difficulté en championnat avec une 18e place, peuvent trembler, les stats ne parlent pas en leur faveur. Face au Real Madrid, l’Espanyol n’a remporté que deux petits matches en 32 rencontres disputées depuis 2007. Cependant, un motif d’espoir pour les hommes de Manolo Gonzales, ils restent sur cinq matches consécutifs sans défaite dans leur antre du RCDE Stadium. Problème, les Merengue s’avance avec de sérieux atouts, d’autant plus qu’Ancelotti ne prend pas ce match à la légère : « ce sera un match compliqué, chaque rencontre peut être un piège. Nous voulons conserver notre avance au championnat ».

Vinicius Jr de retour dans le groupe

La bonne nouvelle côté Casa Blanca, c’est le grand retour de Vinicius Jr après avoir purgé ses deux semaines de suspension. Une plus value inestimable pour le coach madrilène, qui l’attend au tournant : « J'ai hâte qu'il soit de retour et qu'il puisse montrer son meilleur visage. Il s'est très bien entraîné, il est frais et peut apporter beaucoup à l'équipe pour le match ». Le Real Madrid est dans une superbe dynamique avec 12 victoires sur les 13 derniers matches toutes compétitions confondues. Une forme que les Madrilènes vont devoir conserver, surtout à l’approche du choc des titans face à Manchester City le 11 février prochain.

A quelle heure suivre la rencontre Espanyol - Real Madrid ?

Espanyol - Real Madrid se disputera à 21h00 au RCDE Stadium.

Sur quelle chaîne voir Espanyol - Real Madrid ?

Espanyol - Real Madrid est à retrouver sur BeInSport 2.

Quelles sont les compositions probables de Espanyol - Real Madrid ?

Pour l'Espanyol. García ; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero ; Tejero, Kral, Lozano, Jofre, Roberto ; Javi Puado.

Pour le Real Madrid. Courtois ; Fran Garcia, Rüdiger, Tchouaméni, Lucas Vázquez ; Valverde, Ceballos, Bellingham ; Vinicius Jr , Mbappé, Rodrygo.