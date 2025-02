Le Mans - PSG : du changement dans les rangs parisiens

Le Mans, équipe de National, reçoit le PSG à l'occasion d'un huitième de finale de Coupe de France très attendu.

Ancien pensionnaire de Ligue 1, Le Mans a connu des périodes plus sombres ces derniers temps et tente de doucement remonter la pente pour retrouver l'élite. Les Manceaux sont actuellement sixièmes de National, troisième échelon du foot français. En Coupe de France, après avoir écrasé le club de Marmande (7-0), les Manceaux se sont imposés après une séance de tirs au but face à Valenciennes qui leur permet aujourd'hui d'affronter l'ogre parisien et de retrouver les saveurs de l'élite.

La montagne qui s'élève face au Mans est immense. Paris est en très grande forme et vient d'assurer son ticket pour les barrages de la Ligue des champions après deux succès salvateurs face à Manchester City (4-2) puis face à Stuttgart (4-1). L'équipe de Luis Enrique a ensuite confirmé en Ligue 1 en s'imposant largement sur la pelouse de Brest sur le score de 5-2. Mais le dernier tour de Coupe de France n'a pas été si facile pour des Parisiens qui ont lutté jusqu'au bout pour éliminer l'équipe du FC Espaly, pensionnaire de National 3 (4-2).

A quelle heure débute le match Le Mans - PSG ?

Le match Le Mans - PSG débutera à 21h10 ce mardi. Il se déroulera au Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Le Mans - PSG ?

Deux chaines diffuseront cette rencontre entre Le Mans et le PSG. Bein Sports 1 et France 2 retransmettront ce huitième de finale de la Coupe de France. Abdelatif Kherradji sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match Le Mans - PSG ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Le Mans - PSG. MyCanal et France.TV proposeront une diffusion en streaming de ce match.

Quelles compositions probables pour Le Mans - PSG ?

Les Manceaux seront privés de leur meilleur buteur qui s'est blessé contre Villefranche il y a une semaine. Arnold Vula, l'homme aux cinq buts en six matches de Coupe manquera à l'appel. Le XI probable du Mans : Hatfout - Matumona, Eyoum, Yohou, Lamgahez, Burlet - Bernardeau, Lauray, Rossignol - Gueye, Rabillard.

Luis Enrique pourrait faire souffler plusieurs cadres de son effectif pour le déplacement au Mans. Le joueur en forme du moment Ousmane Dembélé devrait démarrer sur le banc. Dans les cages, Safonov est pressenti alors que la recrue du mercato hivernal parisien Kvaratskhelia pourrait débuter. Le XI probable du PSG : Safonov - Zague, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez - Vitinha, Fabian Ruiz, Mayulu - Doué, Ramos, Kvaratskhelia.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Le Mans - PSG ?

Betclic : Le Mans 20/ Nul 9,15/ PSG 1,11

Unibet : Le Mans 17,50/ Nul 8/ PSG 1,11

Winamax : Le Mans 20/ Nul 9,50/ PSG 1,11