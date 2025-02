Real - Atlético de Madrid : Mbappé contre Griezmann dans un derby brûlant, les infos du match

Kylian Mbappé et le Real accueillent l'Atlético d'Antoine Griezmann pour un derby de Madrid qui s'annonce passionnant, ce samedi soir (21 heures) en Liga.

Il s'agit peut-être du derby de Madrid le plus attendu depuis plusieurs saisons. Le Real Madrid accueille son voisin de l'Atlético de Madrid ce samedi soir (21 heures), à l'occasion de la 23e journée de Liga, mais c'est bien plus qu'un match qui sera joué à Santiago-Bernabeu. Les deux clubs sont en effet à la lutte pour le titre cette saison et le Real n'a qu'un petit point d'avance en tête du classement sur les Colchoneros, bien revenus dans la course au titre après un début de saison mitigé. Le FC Barcelone est à l'affût, à la troisième place, à quatre points du Real, et tout pourrait donc être relancé en cas de contre-performance du Real dans ce derby.

Les deux clubs madrilènes sont en plus dans une très bonne période. Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne, mercredi à Leganés (3-2), tout comme l'Atlético, qui a éparpillé Getafe (5-0). Les coéquipiers de Kylian Mbappé s'apprêtent à disputer les barrages de la Ligue des champions dès la semaine prochaine, avec deux matchs face à Manchester City à disputer en une semaine. Les Colchoneros, qui ont terminé dans les huit premiers de la phase de poules, sont eux déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition et peuvent donc se focaliser entièrement sur ce derby.

Mbappé en grande forme

Cette rencontre va se disputer dans un contexte brûlant, puisque le Real Madrid est parti en guerre contre l'arbitre en Espagne depuis le week-end dernier. Les Merengue, s'estimant lésés par l'arbitrage le week-end dernier lors de la défaite contre l'Espanyol Barcelone (après une faute de Carlos Romero sur Kylian Mbappé non sanctionnée d'un carton rouge, ndlr), ont multiplié les critiques tout la semaine, dénonçant notamment un arbitrage "complètement discrédité" et un système "corrompu de l'intérieur".

De quoi mettre la pression sur l'arbitre de ce derby, César Soto Grado ? C'est l'avis de l'Atlético, qui a manié l'ironie ces derniers jours sur ses réseaux sociaux pour dénoncer le comportement de son voisin madrilène. Quoiqu'il en soit, ce match est aussi l'affrontement entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui sont tous les deux en grande forme ces dernières semaines. Absent lors du match aller (1-1) le 29 septembre dernier pour cause de blessure, Mbappé va vivre ce samedi soir son premier derby madrilène. Le Français sera forcément très scruté à Bernabeu, après avoir complètement raté son premier Clasico face au Barça (0-4), au mois d'octobre.

Les compos de Real Madrid - Atlético de Madrid : le Real décimé en défense

Pour ce derby de Madrid, Carlo Ancelotti va devoir se creuser la tête pour choisir une défense qui tienne la route. L'entraîneur italien du Real Madrid est privé de quatre défenseurs (Alaba, Rüdiger, Carvajal et Militao) et devrait une nouvelle fois faire confiance à Aurélien Tchouaméni en défense centrale, en compagnie d'Asencio. Lucas Vazquez devrait encore commencer à droite, avec Ferland Mendy à gauche. En revanche, Bellingham et Camavinga sont à nouveau disponibles après avoir manqué le match de Coupe à Leganés mercredi (3-2), même si voir le Français titulaire serait une petite surprise. Kylian Mbappé, touché au mollet la semaine passée, devrait tenir sa place devant.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - L. Vazquez, Tchouaméni, Asencio, F. Mendy - Ceballos, Valverde, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Du côté de l'Atlético, en revanche, Diego Simeone peut compter sur la grande majorité de son effectif. Seule mauvaise nouvelle pour les Colchoneros, la suspension du défenseur Robin Le Normand. Le Français Clément Lenglet devrait le suppléer en défense. Antoine Griezmann sera titulaire sur le front de l'attaque, associé à Julian Alvarez.

Le onze de départ probable de l'Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Giménez, Lenglet, Galán - G. Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher - Griezmann, J. Álvarez.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Atlético de Madrid en direct

Ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre le Real et l'Atlético à partir de 21 heures ce samedi 8 janvier, il faut par exemple se rendre sur le site de Canal+ pour accéder à la chaîne beIN Sports 2. Un abonnement est également indispensable.

Pour cette rencontre de la 23e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce 176e derby de l'histoire en championnat. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire des Colchoneros se situe entre 3,8 et 4. La cote pour un match nul est d'environ 3,5.