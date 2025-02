PSG - Monaco : Dembélé, Mbappé, invincibilité en Ligue 1... La sortie osée de Luis Enrique avant le choc face à l'ASM

Avant de retrouver la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain fait son retour en Ligue 1. Ce vendredi soir, Luis Enrique et ses joueurs affrontent l'AS Monaco dans un choc qui s'annonce spectaculaire.

Après sa qualification ce mardi en quarts de finale de la Coupe de France contre Le Mans (2-0), le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue 1 où ils vont défier l'AS Monaco, ce vendredi. Une affiche de prestige au programme dans un calendrier très surchargé. En effet, les deux équipes s'affrontent si tôt dans ce week-end en raison de leurs confrontations respectives contre le Stade Brestois et Benfica en barrages de la Ligue des champions. En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur cet enchaînement de matchs qui peuvent pousser les joueurs à leurs limites : " C'est un jeu de Tetris. On peut planifier les choses mais on voit ensuite qu'il y a deux joueurs malades à l'entraînement ou un suspendu. Cela reste ouvert. On veut résoudre ça en gérant les temps de jeu mais c'est difficile. Ce n'est pas un problème, je ne me plains pas de cela. C'est une opportunité de remplir les attentes qui existent. La compétition maintient en forme. C'est un stimulus. Les entraînements avant et après les matchs n'ont pas de charge physique supplémentaire. On évite les charges excessives et on corrige les erreurs à la vidéo".

Dembélé, nouveau leader

Auteur d'onze buts lors de ses six derniers matchs dont deux triplés, Ousmane Dembélé est l'homme en forme du Paris Saint-Germain. Repositionné en faux-9, l'international français fait preuve d'une impressionnante réussite qui l'a fui la saison dernière. " Je le connais depuis Barcelone. C'est un garçon très ouvert. Il se connecte avec tous ses partenaires. Ses chiffres ont explosé, il est dans une série spectaculaire. Avec lui, l'idée est de ne mettre aucune limite. On veut qu'il continue à être important, déterminant, se transformer en leader, faire des passes décisives, mettre des buts. Il peut devenir l'un des leaders de l'équipe", a souligné Luis Enrique à propos du meilleur buteur du championnat de France.

"On demeure spectaculaire"

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG tente de marquer autant de buts. Une volonté qui n'est pas simple à réaliser. Cependant, Luis Enrique est convaincu d'y parvenir avec son effectif actuel : " J'ai été très courageux la saison dernière de dire que l'équipe serait meilleure cette saison. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense. Les chiffres le disent. Les joueurs ont pris ça comme un défi (de remplacer Mbappé). On aurait voulu garder Kylian. Tout le monde aime Kyky. Mais l'équipe répond très positivement. On demeure spectaculaire. J'avais dit qu'il fallait quatre joueurs à douze buts et il y en a déjà un qui a dépassé ce score. On invite les autres joueurs à l'imiter et à s'améliorer".

L'invincibilité dans le viseur ?

Avant d'entrer dans la dernière partie du championnat, le Paris Saint-Germain est toujours invincible avec 15 victoires et 5 matchs nuls. Si la quête de terminer champion en ne concédant aucune défaite pourrait vite devenir une réelle volonté, Luis Enrique préfère détourner le sujet : " Rester invincible ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est de gagner des titres, de rendre le club plus grand et les supporters fiers".

Un exploit monégasque à Paris ?

En terre parisienne, l'AS Monaco compte bien gâcher la fête avant le retour de la Ligue des champions. Pour cela, Adi Hütter pourra compter sur Moatasem Musrati, sa dernière recrue : " Tout d'abord, c'est un joueur d'expérience. Il est international (libyen, 42 sélections, 2 buts), il a joué des matches européens. Il peut vous apparaître timide en conférence de presse, mais c'est un joueur avec beaucoup de personnalité sur un terrain. Techniquement, il est bon, il sait trouver des solutions, il sait jouer court comme long, il aime aider les jeunes joueurs, les épauler. Il est bon de la tête et nous aidera sur coups de pied arrêtés. C'est le genre de joueur qu'on recherchait, avec son expérience", a souligné le technicien monégasque.

Vaincu par le PSG au Trophée des champions cette saison (1-0), Monaco compte prendre sa revanche et son entraîneur a dévoilé quelques clés pour y parvenir : " En ce moment, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont plus forts qu'en décembre. Au Qatar, pour le Trophée des champions, ils avaient été meilleurs que nous, mais avec plus de réussite, on aurait pu aller aux tirs au but. On sait qu'ils sont très forts, mais on peut être compétitifs. Si on fait une grosse performance, tout est possible".

À quelle heure débute PSG - Monaco ?

Le coup d'envoi du choc de la 21e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco est prévu vendredi 7 février à 21h05 au Parc des Princes à Paris. Clément Turpin sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Monaco ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN 1 diffusera l'affiche entre les Parisiens et les Monégasques au Parc des Princes.

Comment suivre PSG - Monaco en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 21e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'ASM sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Monaco ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Monaco : Majecki (G) - Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Biereth.

