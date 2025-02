Manchester City - Real Madrid : un danger guette Mbappé... Compos, Chaîne

En 16es de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid de Mbappé se déplace, ce mardi 11 février, à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City.

En incapacité de rejoindre le top 8 lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Manchester City et le Real Madrid, les deux derniers vainqueurs de la reine des compétitions de clubs, se retrouvent, d'une manière inattendue, dès les 16es de finales pour un choc explosif.

Les Merengue, vainqueurs de deux des trois dernières éditions de la C1, ont terminé à la 11e place lors de la phase régulière. La bande à Ancelotti a été freinée par un départ assez piteux avec trois défaites (Lille, Milan AC, Liverpool) lors des cinq premières journées. Ces difficultés s'expliquent notamment par l'arrivée à l'intersaison de Kylian Mbappé. La star du football français a modifié la mécanique de la formation espagnole, et notamment les statuts de Vinicius et de Bellingham. Le week-end dernier, face à l'Atlético de Madrid (1-1), le manager italien, dans les coulisses du vestiaire, n'a pas hésité à réprimander ses joueurs offensifs : "Soit on fait ce qu'on a préparé, soit il y aura des changements immédiats." Preuve s'il en fallait que malgré ses 16 buts et ses 2 passes décisives en 21 apparitions, Mbappé, toujours en quête de soulever pour la première fois la coupe aux grandes oreilles, se retrouve sous pression

En plus de ces soucis concernant l'animation de son secteur offensif, Ancelotti, toujours à la tête de l'entité aux 15 succès en Ligue des Champions, accumule d'autres problématiques. En effet, une avalanche de blessures touche la défense madrilène. Lors du derby, David Alaba et Lucas Vazquez ont subi des blessures musculaires. Elles viennent s'ajouter à d'autres pépins connus par Dani Carvajal, Eder Militao et Antonio Rüdiger. Le tacticien italien n'a que Ferland Mendy, Fran Garcia et Raul Asencio à disposition (Vallejo n'entre pas dans ses plans) et Aurélien Tchouameni pour composer sa défense.

À l'image du Real Madrid, Manchester City connaît également une saison en dents de scie. Les protégés de Guardiola n'ont terminé qu'à la 22e place de la phase régulière avec seulement 11 points. Durant cette période, ils ont notamment été balayés par le PSG (4-2), la Juventus (2-0), et le Sporting Portugal (4-1). Avant ce choc, Pep Guardiola a fait preuve d'ironie. "Cela ressemble déjà à un derby. Quatre années de suite face au Real Madrid. Mais le Bayern ou Madrid, les deux, c'était vraiment un tirage difficile. J'espère que nous pourrons arriver au match aller ici, puis à Madrid, du mieux possible. Nous pouvons être meilleurs. Nous n'avons en tout cas pas été assez bons pour finir dans le top 8."

Dans le cadre des 16es de finale, la Ligue des Champions offre un choc cinq étoiles entre Manchester City et le Real Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Manchester City - Real Madrid. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Foot.

Pour suivre Manchester City - Real Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Foot.

La composition probable des Skyblues pour ce Manchester City - Real Madrid : Courtois, Valverde, Asencio, Tchouaméni, Fran Garcia, Ceballos, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo.

La composition probable des Merengue pour ce Manchester City - Real Madrid : Ederson, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Silva, Gundogan, De Bruyne, Foden, Haaland.