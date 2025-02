Jean-Michel Aulas : que devient le président de l'OL et quelle est sa fortune ?

Présent dans l'émission de M6 "Qui veut être mon associé" ce mercredi 12 février, que devient l'ancien président de l'OL ?

Jean-Michel Aulas n'est plus président de l'OL depuis plusieurs années maintenant, mais ses activités ne se sont pas arrêtés pour autant. Avec son fils Alexandre, ils sont (re) devenus actionnaires majoritaires de la plus grande salle omnisports et de spectacles lyonnaise, la LDLC Arena.

Cette salle avait été vendue dans un premier temps à John Textor, actuel propriétaire du club de foot, dans le package d'OL Group, en décembre 2022. Mais le complexe a finalement été racheté pour 164 M€ par Holarena (dont Holnest, le Family Office de Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, est actionnaire à 60 %) pour environ 40 % du capital. "On a décidé de passer à l'offensive avec Alexandre à Noël 2023, puis on a conclu officiellement en juin 2024, a expliqué Jean-Michel Aulas dans un article pour L'Equipe. Il fallait que cette salle revienne dans la famille. Je l'avais imaginée dans le programme OL Vallée dès 2010 ! Je m'éclate à travers une quinzaine de métiers différents. On passe de Justin Timberlake à du MMA, des humoristes comme Redouane Bougheraba à des shows énormes à l'américaine avec le catch où on a eu plus de 350 millions de personnes connectées avec The Backlash. On a fait leur plus grosse recette en dehors des États-Unis ! Explique avec fierté l'homme d'affaires.

En plus de son complexe, Jean-Michel Aulas occupe des fonctions encore importantes à la vice-présidence de la FFF et préside la nouvelle Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Son lien avec le monde du football est donc encore assez important. Mais c'est en tant qu'entrepreneur qu'il participe à l'émission de M6 et pour cause, trois présentations concernent directement des Lyonnais...

Quelle est sa fortune ?

Selon le dernier classement du magazine Challenges publié au mois de juillet dernier, Jean-Michel Aulas aurait une fortune personnelle estimée à 450 millions d'euros en 2024.