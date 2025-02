Match for Hope 2025 : comment suivre le match d'Amine et de Speed en direct ?

Le match caritatif mettra en scène des anciennes légendes du ballon rond et certains influenceurs.

Ce vendredi 14 février, ce n'est pas seulement la Saint Valentin. À partir de 17h, la deuxième édition du Match for Hope au Stadium 974 de Doha. Cet évènement a pour objectif de collecter des fonds pour le programme Education Above All (EAA). Lors de la première édition, plus de 32 millions de QAR (8,8 millions de dollars) ont été récoltés, permettant à plus de 70 000 enfants d'avoir accès à un système d'éducation.

De nombreuses stars seront présentes avec des légendes du foot comme Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Thierry Henry ou encore Alessandro Del Piero. Des acteurs également comme la star française Omar Sy ou encore et surtout des streamers pour attirer un tout autre public avec en France AmineMaTue d'un côté et l'Américain Speed de l'autre côté. Arsène Wenger sera également présent pour diriger l'une des deux équipes.

Comment suivre le match en direct ?

En France, l'événement sera à suivre en direct grâce à la chaine Twitch du streamer Aminematue (qui sera joueur pour l'équipe KSI) le 14 février 2025 à partir de 17h00. Le match sera commenté par les streamers Pfut & YannouJr.