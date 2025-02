DIRECT. Toulouse - PSG : Paris fait enfin la différence, suivez le match

Dominateurs, les Parisiens ont mis du temps à prendre l'avantage à Toulouse, ce samedi soir pour la 22e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:26 - Doué frappe sur le poteau ! Senny Mayulu parvient à déborder sur le côté gauche et décide de centrer fort devant le but. Haug détourne le ballon au sol et Doué récupère au second poteau. Il décide de frapper en première intention mais le ballon est repoussé par le poteau !

22:23 - Lee frappe juste à côté Lee Kang-in décide de frapper, alors qu'il se trouve à 20 mètres du but adverse plein axe. Mais le ballon passe juste à côté du poteau !

22:21 - Akdag écope d'un carton Ümit Akdag récolte un carton jaune pour une faute sur le capitaine parisien du soir, Achraf Hakimi. Une décision assez logique de M. Delajod.

22:18 - BUT pour le PSG ! Ruiz débloque la situation (0-1) ! Le PSG prend l'avantage dans cette seconde période ! Sur le corner, Pacho détourne le ballon au premier poteau sur la barre transversale. Fabian Ruiz est le seul à réagir au deuxième poteau pour rabattre le ballon dans le but vide. 1-0 pour le PSG à Toulouse, après 52 minutes de jeu.

22:17 - Mayulu juste au-dessus ! Après avoir réussi à se retourner face au but, Senny Mayulu frappe à l'entrée de la surface mais un défenseur contre le ballon qui retombe juste derrière la barre transversale. Corner à venir pour le PSG.

22:15 - Safonov devant Donnum ! Le TFC est bien entré dans cette seconde période. Donnum parvient à accélérer côté droit et repique dans l'axe pour frapper ensuite. Safonov est obligé de se coucher pour détourner le ballon !

22:14 - Dembélé, Marquinhos et Vitinha s'échauffent Du côté du PSG, trois joueurs majeurs sont partis s'échauffer pour rentrer potentiellement dans cette rencontre dans les prochaines minutes : Marquinhos, Vitinha et Ousmane Dembélé.

22:12 - Donnum tire au-dessus Le TFC se procure un corner dès le début de la seconde période. Sierro le frappe rentrant mais le ballon est repoussé sur Donnum, dont la reprise de volée passe largement au-dessus.

22:11 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement durant la pause du côté du TFC comme du côté du PSG. Ousmane Dembélé, en grande forme ces dernières semaines, est donc encore sur le banc des remplaçants.

22:10 - C'est reparti entre le TFC et le PSG ! Les Toulousains engagent pour les 45 dernières minutes de cette rencontre face au PSG ! Tout reste à faire entre les deux équipes.

22:00 - Toulouse résiste au PSG Aucun but n'a encore été marqué entre le TFC et le PSG dans cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1. A la pause, le PSG domine la rencontre (79% de possession de balle) mais n'a pas réussi à marquer jusqu'ici. Cresswell a été le seul joueur dangereux du côté de Toulouse, avec une belle tête sur corner (14e). Le gardien toulousain Guillaume Restes a détourné les deux tentatives les plus dangereuses des Parisiens, devant Beraldo (35e) et Barcola (36e). Mais il est sorti juste après, blessé à la cuisse. Est-ce que cela peut profiter à Paris ? Réponse en deuxième période.

21:53 - C'est la pause au Stadium ! 0-0 entre le TFC et le PSG C'est la pause au Stadium de Toulouse ! Le TFC et le PSG sont à égalité après les 45 premières minutes (0-0). Tout reste à faire entre les Toulousains et les Parisiens en seconde période !

21:50 - Trois minutes de temps additionnel M. Delajod accorde trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre le TFC et le PSG ce samedi.

21:49 - Ruiz tire au-dessus Fabian Ruiz se retrouve en position de frapper et décide de tenter sa chance, mais le ballon de l'international espagnol passe très largement au-dessus du but du TFC.

21:48 - Toulouse: Restes doit sortir, blessé Touché derrière la cuisse sur un dégagement anodin il y a quelques minutes, Guillaume Restes ne peut pas continuer et est obligé de sortir après avoir essayé de continuer un peu plus. Kjetil Haug, le gardien remplaçant, fait son entrée en jeu.

21:45 - Sierro écope d'un carton jaune Vincent Sierro écope du premier carton jaune de la rencontre pour une énorme faute sur Barcola, réalisée afin de couper un contre parisien qui s'annonçait dangereux. Les Parisiens réclament plus mais M. Delajod est inflexible.

21:43 - Barcola encore lancé face à Restes Les Parisiens parviennent encore une fois à lancer Barcola en profondeur, par-dessus la défense. Face à Restes, sorti loin de son but, l'ailier parisien tente le lob mais le ballon à côté du but assez largement.

21:42 - Restes gagne son duel contre Barcola Parfaitement lancé en profondeur par Doué, Barcola accélère plein axe et peut frapper après un rebond mais Restes, qui s'est bien étendu, dévie le ballon ! Bel arrêt du jeune gardien toulousain.

21:41 - Beraldo trouve le poteau ! Le PSG passe tout près de prendre l'avantage ! Sur un très bon centre en retrait depuis le côté droit de Kvaratskhelia, Ruiz laisse passer le ballon pour Beraldo qui reprend en première intention. Restes dévie le ballon qui vient heurter le poteau !

21:40 - Kvaratskhelia rate son coup franc Le PSG obtient un bon coup franc excentré à droite après une faute sur Hakimi. Mais Kvaratskhelia ne parvient pas à lever assez son ballon et la défense du Téfécé écarte le danger facilement.

21:37 - Barcola manque son tir Bien trouvé par Fabian Ruiz sur la gauche, Bradley Barcola réussit un bon contrôle et peut accélérer pour se remettre sur son pied droit et frapper. Mais le ballon passe largement à côté du but du TFC.

21:34 - Le TFC touche moins le ballon Au fil des minutes, les joueurs toulousains touchent de moins en moins le ballon et ne parviennent que très peu à sortir de leur moitié de terrain. Kvaratskhelia tente sa chance après un bon dribble mais le ballon est facilement capté par Restes.

21:31 - Lee gâche un bon coup franc Le PSG obtient un coup franc très dangereux à l'entrée de la surface, décalé sur le côté gauche. Lee Kang-in prend ses responsabilités pour le frapper mais ça passe largement au-dessus.

21:28 - Paris ronronne Les Parisiens ont beaucoup de mal à se montrer dangereux pour le moment, après 23 minutes de jeu. S'ils étouffent les Toulousains dans le jeu, ils ne parviennent pas à inquiéter Guillaume Restes pour le moment.