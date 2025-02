Toulouse - PSG : le TFC croit à l'exploit face aux Parisiens

Le TFC ambitionne de devenir le premier club à faire tomber le PSG en championnat cette saison, ce samedi lors de la 22e journée de Ligue 1 (21h05).

Entre deux rencontres de Ligue des champions face à Brest, et quatre jours après son succès lors du match (3-0), le Paris Saint-Germain se rend à Toulouse ce samedi en Ligue 1 (21h05). Avec 10 points d'avance sur l'OM et 16 sur l'OGC Nice avant le début de cette 22e journée de L1, les Parisiens ont de la marge en championnat mais cela ne devrait pas les inciter à se relâcher, surtout quand on connaît le tempérament de leur entraîneur Luis Enrique.

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG est dans une forme étincelante en ce début d'année 2025, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1. Paris reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et n'a plus perdu depuis un déplacement sur la pelouse du Bayern Munich (1-0), fin novembre. Le moral est au beau fixe pour les coéquipiers d'Ousmane Dembélé, qui rayonne depuis le début du mois de janvier.

Le TFC, un mauvais souvenir pour Paris

L'international français a marqué au moins un but lors des huit dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et reste même sur une folle série, débutée le 15 décembre contre Lyon (3-1), de 18 buts marqués lors des 11 derniers matchs. "Il faudrait lui demander ce qu'il a mangé à Noël", a plaisanté Luis Enrique mardi soir après le succès des Parisiens contre Brest et un nouveau doublé marqué par l'ancien joueur du FC Barcelone. En Ligue 1, en 2025, Dembélé a même marqué plus de buts que 15 des 17 équipes autres équipes du championnat...

Mais le TFC ne part pas battu contre le PSG de Luis Enrique, qui pourrait être tenté de faire tourner un peu son effectif avant le match retour de Ligue des champions contre Brest mercredi soir (21h). Le Téfécé est l'un des deux seuls clubs français, avec Nice, à avoir battu Paris en championnat depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, à l'été 2023. C'était en mai dernier et Paris s'était incliné 3-1 au Parc des Princes, lors du dernier match de Mbappé sous le maillot du PSG. Les Toulousains rêvent de rééditer l'exploit et de devenir le premier club à faire tomber le PSG cette saison en L1.

Les compos de Toulouse - PSG : Luis Enrique pourrait faire tourner

Pour ce match de gala face au PSG, l'entraîneur du TFC Carlos Martinez Novell est privé de plusieurs joueurs. Joshua King, Rasmus Nicolaisen et Niklas Schmidt sont d'ores et déjà forfaits, tandis que Yann Gboho et Mark McKenzie sont incertains. En revanche, Toulouse enregistre plusieurs retours importants, puisque Djibril Sidibé et Guillaume Restes devraient débuter contre les Parisiens.

Le onze de départ probable de Toulouse : Restes - Akdag, Cresswell, Suazo - Messali, Canvot, Casseres, Donnum - Babicka, Magri, Aboukhal.

Du côté du PSG, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet pour ce déplacement à Toulouse, puisque seuls Warren Zaïre-Emery et le jeune Ibrahim Mbaye sont absents. L'entraîneur parisien pourrait être tenté de donner du temps à certains joueurs lors de cette rencontre coincée dans le calendrier entre deux matchs de Ligue des champions contre Brest.

Le onze de départ probable du PSG : Donnarumma - Zague, Marquinhos, Beraldo, L. Hernandez - Mayulu, Vitinha, Lee - O. Dembélé, G. Ramos, Kvaratskhelia.

Heure, chaîne, comment voir Toulouse - PSG en direct

Ce match entre Toulouse et le PSG ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur DAZN, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre les Toulousains et les Parisiens, à partir de 21h05 ce samedi 15 février, il faut se connecter sur le site français de DAZN.

Pour cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1, le PSG est logiquement donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Toulousains au Stadium se situe entre 6 et 7, selon les sites. La cote pour un match nul est d'environ 5.