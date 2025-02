Osasuna - Real Madrid : Vinicius en crise, Mbappé facteur X... Les enjeux d'un déplacement périlleux pour les Merengue

Après sa victoire mardi en Ligue des champions, le Real Madrid fait son retour dans le championnat espagnol pour affronter Osasuna. Déplacement dangereux pour Carlo Ancelotti et ses joueurs qui pourraient tout perdre.

Entre deux matchs de Ligue des champions, les ogres du football européen sont régulièrement vulnérables et "bons à prendre". Après avoir renversé Manchester City (2-3) lors du barrage aller ce mardi, le Real Madrid affronte Osasuna ce samedi après-midi. Un déplacement périlleux pour Carlo Ancelotti qui ne pourra pas compter sur Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger et Lucas Vázquez. Face aux nombreuses absences, Aurélien Tchouaméni devrait une nouvelle fois occuper la défense centrale aux côtés du prodige, Raul Asencio. Pour éviter la déconvenue à Pampelune, le technicien italien espère revoir un but de Vinicius. Muet en Liga depuis le 9 novembre 2024, le Brésilien retrouve sa dernière proie. Il y a deux mois, l'ailier avait inscrit un triplé contre Osasuna.

La belle série continue pour Mbappé ?

Auteur de dix buts lors des neuf derniers matchs qu'il a disputé, Kylian Mbappé est l'homme en forme du Real Madrid. Après des débuts compliqués, l'attaquant français retrouve son véritable niveau. Mardi, il a signé le premier but des Merengue contre Manchester City. Omniprésent en attaque, le n°9 n'hésite pas à faire les retours défensifs, signe d'un état de forme impressionnant qui devrait bientôt profiter à l'équipe de France. Absent lors des deux derniers rassemblements, le capitaine fera son retour en mars pour affronter la Croatie en quarts de finale de la Ligue des nations. " Il sera là, s'il ne lui arrive rien d'ici là. Il est très attaché à l'équipe de France, même s'il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens et, forcément, ça se voit dans son jeu, et dans sa tête aussi", a assuré Didier Deschamps dans un entretien à L'Equipe ce jeudi soir.

Victoire impérative

La lutte pour le titre fait rage en Espagne. Si les deux clubs madrilènes ont profité d'un coup de mou du FC Barcelone pour prendre la tête, le Real Madrid n'a qu'un point d'avance sur son voisin et deux unités sur son rival catalan. Autrement dit, la victoire est impérative contre Osasuna à Pampelune. " Nous sommes très motivés. C'est l'occasion de conserver notre avance, mais ce sera difficile. Nous sommes bien sortis de Manchester et il est temps de confirmer nos bonnes sensations", a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse. En quête d'un deuxième sacre d'affilée en Liga, le Real Madrid fait face à une rude concurrence comme l'a souligné le technicien transalpin : " C'est difficile à expliquer, mais la rivalité est très forte. Il y a des équipes comme l'Atlético et Barcelone qui sont très fortes, elles se battent pour le titre chaque année. Il n'est pas facile de répéter l'exploit en raison de la compétitivité".

À quelle heure débute Osasuna - Real Madrid ?

Le coup d'envoi du match de la 24e journée du championnat espagnol opposant Osasuna au Real Madrid est prévu samedi 15 février à 16h15 au stade El Sadar à Pampelune (Espagne). José Luis Munuera Montero sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Osasuna - Real Madrid ?

Détenteur des droits TV de la Liga, BeIN Sports 2 diffusera la rencontre entre le leader du championnat et les 9e au classement.

Comment suivre Osasuna - Real Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de la 24e journée du championnat espagnol entre les Merengue et la formation de Navarre sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Osasuna - Real Madrid ?

Real Madrid : Courtois (G) - Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran Garcia - Ceballos, Camavinga, Modric - Vinicius, Mbappé, B.Diaz.

Osasuna : Herrera (G) - Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz - Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz- Rubén García, Zaragoza, Budimir.

