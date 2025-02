Benfica - Monaco : heure, arbitrage, statistiques... L'énorme défi qui attend les Monégasques

Ce mardi, l'AS Monaco joue sa survie en Ligue des champions. Après s'être incliné à domicile la semaine passée, les Monégasques se déplacent au Portugal pour affronter et renverser le Benfica Lisbonne (1-0 après l'aller). Une réaction est attendue par Adi Hütter.

Les huitièmes de finale ou l'élimination. L'AS Monaco a 90 minutes pour renverser le Benfica Lisbonne, ogre du football portugais après la victoire lisboète à l'aller (1-0). Lors d'une rencontre où les deux équipes auraient pu l'emporter, les Monégasques ont manqué d'efficacité avant d'être indisciplinés. Réduits à dix après l'expulsion d'Al-Musrati, les joueurs d'Adi Hütter ont pris un mauvais départ dans ces barrages de la Ligue des champions. Mais le technicien autrichien y croit, comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Il nous manquera des joueurs, mais nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants et nous livrerons notre meilleure performance sur le terrain". Pour cette affiche, l'ASM devra faire sans Al-Musrati, Zakaria et Vanderson, suspendus tandis que Golovin, Magassa ,Teze et Balogun sont incertains pour cette rencontre.

Le Benfica ne réussit pas aux clubs français

Dans l'histoire, aucun club français n'a battu le Benfica à domicile en 18 rencontres de coupe d'Europe, depuis la création des compétitions internationales (13 défaites, 5 nuls). Néanmoins, les Monégasques sont obligés de l'emporter et rompre cette mauvaise série. Une statistique loin de faire douter Adi Hütter : " Je connais cette statistique contre les équipes françaises mais demain sera une nouvelle opportunité, a précisé Hütter. Benfica a l'avantage du résultat. Mais nous sommes là, concentrés sur le jeu. C'est un match à élimination directe et nous sommes ici pour faire tout ce que nous pouvons pour gagner ce match, dans ce stade, avec cette atmosphère. Ce sera difficile. Mais nous devons être convaincus que nous pouvons gagner. Pour cela, nous avons besoin d'une performance de très haut niveau!"

Pression sur l'arbitrage

Si Zakaria et Vanderson ont reçu un carton jaune à l'aller, synonyme de suspension pour le retour, Al-Musrati a été expulsé durant l'affiche. En conférence de presse, l'entraîneur de l'ASM ne semblait pas avoir digéré l'arbitrage du match aller : " La situation est claire. On a perdu l'aller à domicile. On a fait un match décent en première période. Sur les deux premiers matchs on n'a pas été traité avec égalité. On a eu des rouges sévères. Carreras y a échappé à chaque fois. C'était trop sévère pour Singo et Al Musrati. J'espère qu'on finira le match à onze. On connaît l'atmosphère ici. On est convaincus qu'on peut changer le résultat et atteindre le prochain tour. Pour ça on doit faire un match fantastique. On est prêts". En cas de renversement et de qualification pour le prochain tour, l'AS Monaco jouerait Liverpool ou le FC Barcelone.

Quelles sont les compositions probables de Benfica - Monaco ?

Benfica : Trubin (G) - T.Araujo, A.Silva, Otamendi, Carreras - Akturkoglu, Barreiro, Kokcu, Schjelderup - Belotti, Pavlidis.

Monaco : Majecki (G) - Diatta, Kehrer, Singo, C.Henrique - Akliouche, Diop, Camara, Ben Seghir - Embolo, Biereth.

