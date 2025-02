PSG - Brest : Paris atomise le Stade Brestois et se dirige vers les 8es de finale de la Ligue des champions, le résumé

Le PSG a écrasé Brest ce mercredi lors du barrage retour de la Ligue des champions (7-0) et rejoint donc, sans le moindre accroc, les huitièmes de finale de la compétition. Les Parisiens affronteront Liverpool ou Barcelone au tour suivant.

En direct

23:10 - Le résumé du match Le PSG atomise Brest (7-0) et rejoint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La première occasion du match est pour Paris. Barcola reprend un centre mais sa frappe heurte les filets extérieurs de Coudert (5'). Très vite, Brest va répondre par l'intermédiaire de Pereira Lage. Ce dernier frappe en première intention. Marquinhos sauve son camp en se plaçant derrière Donnarumma (13'). Le réalisme parisien va faire très mal aux Brestois. À la 20e minute, Barcola fait danser son vis à vis avant de conclure par une frappe au premier poteau qui est imparable. Alors que la pause approchait, Paris va faire le break grâce à Kvaratskhelia qui s'est jeté au second poteau pour inscrire son premier but avec le PSG en Ligue des champions (39'). Les premières occasions de la deuxième période sont pour les Brestois mais le sort va s'acharner. Le poteau puis Donnarumma dégoûtent les Bretons (57') juste avant le troisième but du PSG grâce à Vitinha (59'). L'heure de jeu c'est aussi le moment des changements pour Luis Enrique. Doué et Ramos entrent en jeu et sont directement impliqués sur le quatrième but parisien. Le second réalise un travail merveilleux avant d'offrir le but au premier (64'). Paris ne baisse pas le pied et ajoute un cinquième but par Nuno Mendes idéalement servi par l'autre latéral du club Hakimi (70'). Après sa magnifique passe décisive, Ramos va aussi être buteur après que Doué ne lui rende la pareille quelques minutes plus tard (75'). Ce n'est pas le dernier but de la soirée puisqu'au autre entrant va frapper. Mayulu ouvre son pied et trompe Coudert en fin de match (86'). Un score très lourd et une fin d'aventure en Ligue des champions pour Brest. En revanche, l'aventure continue pour Paris qui retrouvera Liverpool ou Barcelone lors du prochain tour.

23:00 - "C'est honteux" "C'est dur. On savait que c'était mission impossible mais on voulait montrer du caractère et d'honneur. On a été très décevants et c'est même honteux de sortir comme ça. Je leur souhaite d'aller au bout mais perdre 7-0 c'est limite une faute professionnelle. C'est lourd à assumer. Il ne faut pas tout gommer non plus ni effacer notre parcours", a sèchement analysé Pierre Lees-Melou après ce PSG - Brest.

22:53 - Liverpool ou le Barça Sans faire injure à Brest, le PSG retrouvera un adversaire beaucoup plus coriace en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce vendredi, lors du tirage au sort, le PSG retrouvera soit Liverpool, soit le FC Barcelone.

22:47 - C'est terminé ! Même pas de temps additionnel ! Le PSG écrase Brest sur le score de 7-0 et empoche très facilement son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un score cumulé de 10-0.

22:45 - L'arrêt de Coudert ! (89') Doué n'était pas loin du doublé. Les Parisiens sont en supériorité numérique dans la surface adverse et se trouvent parfaitement. Doué frappe mais Coudert fait une belle parade.

22:42 - Mayulu ajoute un septième but !! (86') C'est un score très très lourd ! Mayulu ajoute le septième but parisien dans ce PSG - Brest. Le jeune titi parisien est trouvé dans la surface et ajuste Coudert qui ne peut qu'effleurer le ballon.

22:40 - Paris fait tourner (84') Le rythme est un peu plus faible depuis quelques minutes dans ce PSG - Brest. Paris a la maitrise et fait tourner sans se précipiter vers l'avant.

22:39 - Lees-Melou est remplacé (82') Le milieu brestois est remplacé pour les dernières minutes de ce PSG - Brest. Martin le remplace et retrouve du temps de jeu.

22:39 - Quelques chambrages (81') Dans les tribunes du Parc des Princes, des timides 'Olé' descendent à chaque passe du PSG.

22:36 - Un geste manqué (80') Cela faisait longtemps que le PSG n'avait pas raté quelque chose ce soir. Hakimi manque ce centre.

22:34 - Brest est maudit !! (77') Sima marque enfin et permet aux Brestois de sauver l'honneur... mais une position de hors-jeu est signalée ensuite. Les Bretons restent donc muets dans ce PSG - Brest.

22:32 - Le sixième but ! (76') Ça commence à faire très lourd dans ce PSG - Brest ! Ramos y va de son but avec un plat du pied plein de sang-froid suite à un superbe une-deux entre Doué et Kvaratskhelia.

22:29 - Kimpembe retrouve la Ligue des champions (72') Luis Enrique fait deux nouveaux changements dans ce PSG - Brest. Neves est remplacé par Mayulu. En défense Pacho cède sa place à Kimpembe qui retrouve la Ligue des champions après deux ans d'absence. Le Parc des Princes lui a réservé un très bel accueil.

22:27 - Et de nouveaux changements (70') Eric Roy fait un double changement après ce cinquième but parisien. Doumbia et Le Cardinal rentrent en jeu. Haïdara et Faivre sont remplacés.

22:25 - Un cinquième but entre latéraux !! (69') Ça ne s'arrête plus pour Brest ! Hakimi sert Mendes au second poteau qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. Le PSG est en plein récital ce soir.

22:24 - Haïdara prend jaune (67') Le latéral brestois, dépassé par la vitesse de Doué, a voulu découper l'ancien Rennais. Il prend un avertissement assez logique dans ce PSG - Brest.

22:23 - Lees-Melou est contré ! (66') Brest s'accroche malgré le score. Les Bretons veulent marquer ce petit but qui serait une belle récompense pour eux qui ont beaucoup tenté sur l'ensemble des deux matches sans jamais trouver la faille.

22:21 - L'addition s'alourdit !! (65') QUELLE ACTION ! Ramos réalise un travail monumental avec un sublime contrôle et une passe en retrait pour Doué qui marque sur son premier ballon. Le PSG corrige totalement Brest.

22:18 - Kimpembe à l'échauffement (62') Le défenseur français pourrait faire son grand retour en Ligue des champions après sa grave blessure qui date de deux ans. Presnel Kimpembe s'échauffe sur le bord du terrain et pourrait faire son entrée dans ce Brest - PSG.

22:17 - Du changement des deux côtés ! (60') Juste après le troisième but parisien dans ce PSG - Brest. Luis Enrique et Eric Roy font du changement. Côté Parisien, Lee, Ramos et Doué remplacent Barcola, Ruiz et Dembélé. À Brest, Magnetti et Camara remplacent Baldé et Fernandes.

22:16 - LE TROISIÈME BUT DU PSG ! (59') CRUEL SCÉNARIO POUR BREST ! Après avoir eu deux grosses occasions, Brest s'incline une troisième fois avec cette frappe sublime de Vitinha depuis l'extérieur de la surface.

22:15 - L'ARRÊT DE DONNARUMMA ! (57') APRÈS LE POTEAU, DONNARUMMA FAIT UN ÉNORME ARRÊT ! Chardonnet pensait pourtant avoir redonné un tout petit espoir aux siens sur cette tête décroisée. Donnarumma se détend de tout son long et garde sa cage inviolée.

22:14 - LE POTEAU POUR LEES-MELOU ! (57') Il suffisait de le dire ! Donnarumma a presque été sollicité sur cette frappe de Lees-Melou qui heurte le poteau de la cage du PSG.

22:12 - Hakimi et Mendes repoussent (56') Le centre brestois ne donne rien car Hakimi et Mendes s'assurent d'un dégagement bien lointain. Donnarumma est toujours très tranquille dans ce PSG - Brest.