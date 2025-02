PSG - Brest : attention, le match n'est pas diffusé à 21h sur Canal +

Le match retour des barrages de la Ligue des champions n'aura pas les faveurs de Canal +.

Il y a une semaine, le match aller des barrages de la Ligue des champions entre le PSG et Brest a tourné court avec une victoire écrasante des Parisiens face aux Bretons sur le score de 3-0. Ce mercredi 19 février, les deux pensionnaires de Ligue 1 vont s'affronter pour obtenir une place en huitième de finale et on ne va pas se mentir, il faudrait un véritable miracle pour voir les Brestois s'imposer avec plus de trois buts d'écart face au leader incontesté de la Ligue 1. Surtout que cette saison, aucune équipe n'a autant fait trembler les filets parisiens, ni à domicile, ni à l'extérieur. Et pour aller encore plus loin, sachez que la dernière défaite 3-0 à domicile du PSG... C'était il y a 15 ans, presque jour pour jour, un 28 février 2010 à l'occasion de la réception de l'OM.

C'est peut être pour cette raison que la direction de Canal + a décidé de chambouler ses programmes et de ne pas diffuser la rencontre en prime time sur sa chaîne principale. En effet, PSG - Brest a été relégué au second plan, sur la chaine Canal+ Foot pour laisser la place à l'autre grosse affiche de la soirée, Real Madrid - Manchester City. Avec un score spectaculaire de 3-2 à l'aller avec un but de Mbappé et une victoire obtenue à la dernière seconde grâce à Bellingham, la rencontre de ce soir promet un véritable spectacle entre deux équipes qui visent un nouveau sacre en Ligue des champions.