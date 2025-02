Real Madrid - Manchester City : soirée de rêve pour Mbappé et le Real, le résumé du match

Kylian Mbappé a inscrit un triplé pour permettre au Real Madrid de battre Manchester City mercredi (3-1) et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Découvrez le résumé du match et les buts en vidéo.

En direct

23:10 - Le résumé du match: Mbappé s'est occupé de tout Après sa victoire du match aller mardi dernier à Manchester (3-2), le Real Madrid se devait d'assurer lors du match retour ce mercredi soir au Bernabeu face à City, revigoré après son large succès devant Newcastle ce week-end (4-0). Pep Guardiola avait-il trouvé le moyen de relancer son équipe, malade depuis plusieurs mois ? Après la performance du soir des Citizens, la réponse est non. Manchester City a coulé dans les grandes largeurs sur la pelouse du Santiago-Bernabeu, face à une équipe madrilène bien supérieure dans tous les secteurs. Le Real Madrid s'est facilement imposé 3 buts à 1, grâce à trois buts inscrits par Kylian Mbappé. L'attaquant français était certainement impatient de vivre sa première grande soirée européenne comme joueur du Real Madrid et il n'a pas déçu. D'entrée, sur un long ballon d'Asencio, Mbappé lobe Ederson avec justesse et met le Real sur de bons rails (1-0, 4e). Incapable de réagir, City va subir à nouveau la loi du Français en première période. Bien décalé dans la surface par Rodrygo, Mbappé se joue de Gvardiol d'un subtil dribble avant de tromper Ederson (2-0, 33e). En deuxième période, c'est sur un exploit individuel qu'il s'offre son troisième but personnel. Trouvé à droite de la surface, il trompe Ederson d'une belle frappe du gauche (3-0, 61e). De quoi parachever l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot madrilène, qui ne sera pas gâché par le but de Nico pour City en toute fin de match (3-1, 90e+2). Le Real Madrid est en huitièmes de finale et peut remercier son buteur français, auteur de quatre buts durant cette double confrontation.

23:02 - Le troisième but de Mbappé en vidéo Kylian Mbappé a inscrit trois buts superbes ce soir avec le Real Madrid face à Manchester City (3-1), lors de ce match retour des barrages de la Ligue des champions. Découvrez son troisième but en vidéo ci-dessous.

22:56 - Le Real Madrid qualifié Avec ce succès contre Manchester City (3-1), le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club madrilène retrouvera l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen à ce stade de la compétition.

22:52 - C'est terminé ! Le Real Madrid élimine City grâce à Mbappé (3-1) M. Kovacs siffle la fin du match ! Le Real Madrid s'impose face à Manchester City (3-1), grâce à trois buts inscrits par Kylian Mbappé (4e, 33e et 61e). Les Citizens ont sauvé l'honneur en fin de match grâce à Nico (90e+2). Mais c'est bien le Real qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

22:50 - Le but est confirmé ! Après une longue attente due au VAR, M. Kovacs valide le but de Nico en faveur de Manchester City. L'honneur des Anglais est sauf.

22:48 - BUT ! City sauve l'honneur (3-1) ! Manchester City sauve l'honneur dans le temps additionnel ! Sur un coup franc situé plein axe, Marmoush le frappe bien mais son ballon surpuissant s'écrase sur la barre. Derrière, Nico pousse le ballon au fond sans opposition.

22:47 - Real Madrid: Endrick et Alaba entrent Carlo Ancelotti fait ses deux derniers changements avant le début du temps additionnel, qui sera de deux minutes. Endrick et David Alaba remplacent respectivement Vinicius et Fede Valverde.

22:45 - Marmoush gâche le coup franc Omar Marmoush frappe ce coup franc très bien placé mais l'envoie directement dans le mur ! Le Real va pouvoir se dégager tranquillement.

22:44 - Bon coup franc à venir pour City James McAtee a obtenu un bon coup franc à la limite de la surface, suite à une faute de Brahim Diaz. La question d'un éventuel penalty aurait pu se poser... mais City peut-il sauver l'honneur dans cette fin de match ?

22:41 - Le Real abandonne le ballon Le Real Madrid semble avoir abandonné toute idée de faire le jeu dans cette fin de match. Les joueurs du Real se contentent d'être bien en place face à une équipe assez inoffensive de City et jouent les contres, avec justesse.

22:38 - Real Madrid: Modric entre en jeu Troisième changement concernant le Real Madrid. Très bon ce soir, Aurélien Tchouaméni laisse sa place à Luka Modric, âgé de 39 ans.

22:35 - Real Madrid: Mbappé sort, ovationné Carlo Ancelotti effectue à son tour ses premiers changements. Dani Ceballos est remplacé par Eduardo Camavinga, tandis que Kylian Mbappé laisse sa place à Brahim Diaz, après avoir reçu une standing ovation du Bernabeu.

22:34 - Manchester City: Guardiola fait deux changements Pep Guardiola fait ses premiers changements lors de cette deuxième période. Foden et Gündogan sont remplacés par McAtee et Kovacic.

22:31 - Ederson détourne le tir de Vinicius Vinicius tente à nouveau sa chance à l'entrée de la surface après une perte de balle de Ruben Dias bien exploitée par Bellingham. Mais cette fois Ederson détourne bien !

22:30 - Vinicius frappe en force Les Madrilènes continuent d'attaquer malgré le large avantage acquis. Mbappé décale Vinicius dans la surface et le Brésilien frappe en force du gauche mais ça passe au-dessus !

22:27 - Le Bernabeu chambre Guardiola et City Les supporters du Real Madrid sont ravis de cette large victoire qui se profile. Ils en profitent pour chambrer Guardiola dans les tribunes, en lui demandant ironiquement de rester sur le banc de City. Les "Olé" s'enchaînent également à chaque passe madrilène.

22:24 - Foden frappe largement au-dessus Phil Foden tente une frappe un peu désespérée depuis les 30 mètres et le ballon passe très largement au-dessus du but. City n'y est plus du tout !

22:22 - Encore une demi-heure à jouer La messe semble dite dans cette double confrontation entre le Real et City (3-0). Mais il reste encore une demi-heure à jouer et attention aux Citizens, qui semblent dépassés dans tous les secteurs et fatigués. La défaite pourrait devenir encore plus lourde.

22:18 - BUT ! Et de trois pour Mbappé (3-0) ! Ca va beaucoup mieux pour Mbappé qui inscrit son troisième but de la soirée ! Trouvé à l'angle de la surface sur la droite, le Français repique dans l'axe après un dribble et frappe du gauche dans le petit filet opposé... 3-0 pour le Real et triplé pour Mbappé !

22:17 - Ca va aller pour Mbappé Kylian Mbappé a eu du mal à se relever et s'est fait soigner sur le bord de la pelouse, mais l'attaquant français va bien reprendre sa place dans cette rencontre.

22:14 - Mbappé proche du triplé ! Sur un centre superbe de Valverde depuis l'aile droite, Mbappé se jette au deuxième poteau pour reprendre en taclant. Ederson détourne au dernier moment et les deux joueurs se heurtent violemment. Mbappé reste au sol.

22:13 - Aucun changement jusqu'à présent Mis à part la sortie de John Stones en tout début de match, il n'y a eu aucun changement dans cette rencontre après 55 minutes de jeu. Pep Guardiola n'a pas touché à son équipe qui ne parvient pour autant pas à se montrer dangereuse depuis de longues minutes...

22:10 - Encore Rodrygo de loin ! A la suite d'un corner en faveur du Real, Rodrygo se retrouve en position de frapper à environ 25 mètres du but de City. Le Brésilien tente sa chance mais Ederson détourne comme il peut !

22:07 - Rodrygo frappe au-dessus Le Real Madrid ne semble pas décidé à lever le pied dans cette rencontre malgré l'avantage déjà acquis. Rodrygo hérite du ballon en bonne position à l'entrée de la surface et frappe mais le ballon passe largement au-dessus.