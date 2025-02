Real Madrid - Manchester City : "J'ai menti", la confidence surprenante de Guardiola

Pour se hisser en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Manchester City doit renverser ce mercredi soir (21 heures) le Real Madrid, vainqueur du match aller en Angleterre la semaine dernière (3-2).

Le Real Madrid et Manchester City s'affrontent à nouveau, ce mercredi soir dans la capitale espagnole, à l'occasion du match retour des barrages de la Ligue des champions. Le club madrilène est en position de force, après sa victoire obtenue mardi dernier à l'Etihad Stadium (3-2), grâce notamment à un but de Kylian Mbappé et à un but inscrit dans les derniers instants par Jude Bellingham. De quoi se rendre plus facile le match retour, même si la qualification n'est pas encore actée selon Carlo Ancelotti.

"Nous avons seulement un petit avantage dont on doit profiter, en répétant notre performance de l'aller", a déclaré l'entraîneur italien en conférence de presse, mardi. Ancelotti ne veut surtout pas croire aux déclarations de Pep Guardiola, qui a expliqué le week-end dernier que son équipe n'avait que "1% de chances" de se qualifier. "Je pense que même lui ne le pense pas. Je vais lui demander avant le match. Il pense forcément qu'il a plus de chances que cela, a expliqué le coach transalpin. Nous, nous ne pensons pas non plus que nous avons 99% de chances de l'emporter."

11 buts en 10 matchs pour Mbappé

Pep Guardiola a lui-même donné raison à Carlo Ancelotti ce mardi devant la presse. "Vous avez raison, pour la première fois j'ai menti et vous ne m'avez pas cru, a expliqué l'entraîneur catalan. On devra réaliser un match quasi-parfait, car nous n'arrivons pas dans la meilleure situation après le résultat du match aller. Nous devons attaquer et marquer des buts, c'est assez simple. Nous devons venir jouer avec courage, être nous-mêmes." Les Citizens devront peut-être réussir cela sans Erling Haaland, touché au genou et incertain pour ce match de gala.

De l'autre côté du terrain, Kylian Mbappé sera lui bien présent, pour sa première grande soirée européenne depuis son arrivée à Madrid l'été dernier. En grande forme (11 buts lors de ses 10 derniers matchs), le Français joue aussi une partie de sa saison ce soir, tant le Real n'a pas le droit à l'erreur après sa victoire du match aller. Une élimination si précoce ferait tâche pour la première saison de Mbappé comme joueur du Real, surtout après les dernières prestations du club merengue en Ligue des champions.

Les compos de Real Madrid - Manchester City

Pour ce Real - City, Carlo Ancelotti sera encore une fois privé de nombreux joueurs, surtout sur le plan défensif, avec les absences de Militao, Carvajal et Lucas Vazquez. Mais Ancelotti peut compter sur le retour de Rüdiger et d'Alaba, ce qui devrait permettre à Tchouaméni de retrouver le milieu du terrain. Valverde devrait encore une fois assurer l'intérim au poste de latéral droit.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Rüdiger, Asencio, F. Mendy - Tchouaméni, D. Ceballos - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

Du côté de City, Pep Guardiola est dans l'incertitude concernant Erling Haaland, touché au genou le week-end dernier. S'il a fait le voyage à Madrid, l'attaquant norvégien n'est pas sûr de participer à cette rencontre décisive. S'il devait être remplaçant, c'est la recrue Omar Marmoush qui devrait débuter devant. Jack Grealish, Nathan Ake et Ruben Dias sont également incertains mais sont bien le groupe mancunien pour cette rencontre.

Le onze de départ probable de Manchester City : Ederson - Lewis, Stones, R. Dias, Gvardiol - B. Silva, Nico - Savinho, De Bruyne, Foden - Haaland.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Manchester City en direct

Ce match entre le Real Madrid et Manchester City ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre le Real et City, à partir de 21 heures ce mercredi 19 février, il faut se rendre sur Internet, sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Stuttgart. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Anglais à Madrid se situe entre 3,2 et 3,5. La cote pour un match nul est d'environ 4.