Lyon - PSG : Face à l'ogre parisien, l'OL veut refaire le coup de 2016

En pleine dynamique positive, Lyon accueille un Paris Saint-Germain toujours aussi dominateur, ce dimanche soir au Groupama Stadium. Deux équipes en quête de continuité qui espèrent prolonger leur série de victoires dans cette affiche de la 23ème journée de L1.

Après un début de mois de février compliqué, l'Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs depuis deux journées. Suite à une défaite inquiétante à Marseille (3-2) au début du mois, les hommes de Paulo Fonseca ont réagi avec brio en s'imposant coup sur coup face à Reims (4-0) et Montpellier (4-1). Un réveil offensif bienvenu, symbolisé par les performances décisives d'Ernest Nuamah, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. S'ils ont connu quelques accrocs cette saison, notamment en Coupe d'Europe, les Gones restent solides à domicile. Ils n'ont perdu que deux de leurs dix rencontres de Ligue 1 au Groupama Stadium et n'ont plus connu de revers à domicile depuis octobre. De quoi nourrir quelques ambitions avant d'affronter le mastodonte parisien.

Sixième de Ligue 1 la saison dernière, l'OL vise cette fois un retour en Ligue des champions. La mission s'annonce rude face au leader parisien invaincu après 22 matches. Les rhodaniens pourront s'inspirer de l'OL du février 2016 qui a mis fin à une série de 36 matches sans défaite des Franciliens en Ligue 1. Les Gônes se sont alors imposé brillamment face au PSG d'Ibrahimovic et Cavani grâce à des buts de Cornet et Darder. L'équipe de Laurent Blanc restait sur une période de 350 jours à cheval entre deux saisons.

Un PSG toujours de plus en plus impressionnant

Sans les figures emblématiques de ces dernières années comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, Luis Enrique a su façonner un collectif redoutable. Toujours en lice dans toutes les compétitions, le PSG a survolé son barrage de Ligue des champions contre Brest (10-0 cumulé) et enchaîne les victoires sur la scène nationale. En tête de la Ligue 1 avec une avance confortable sur Marseille, le club de la capitale ne semble pas prêt de ralentir. Avec un Ousmane Dembélé à 16 buts cette saison et l'arrivée hivernale de Khvicha Kvaratskhelia, Paris continue de renforcer son potentiel offensif. Face à un OL en quête d'un exploit, le PSG cherchera à poursuivre son impressionnante série de victoires et à faire un pas de plus vers un quatrième titre consécutif en Ligue 1.

L'effectif parisien est presque au complet seul Warren Zaïre-Emery ne verra pas la pelouse du Groupama Stadium. Luis Enrique n'a pas voulu trop s'aventurer sur une possible date de retour pour l'international Français "Ça avance très bien, il récupère. ". Du côté de l'OL, Paulo Fonseca pourra compter sur tous ses éléments clés puisque seul le jeune latéral gauche Abner est indisponible. A noter que cette rencontre donnera aussi l'occasion à Georges Mikautadze d'affronter son partenaire en sélection Géorgien, Kvicha Kvaratskhelia.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint Germain qui sera dirigé par Eric Wattelier débutera à 20h45 ce dimanche au stade de Groupama Stadium à Décines.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lyon - PSG ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement ont été revus à la baisse. Profitez de l'abonnement jusqu'à la fin de la saison à un prix de 49,99 €

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 20h45.

Les compositions possibles

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico - Tessman, Matic, Tolisso - Cherki, Nuamah, Mikautadze.

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Doue - Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

Les côtes probables

Le Paris Saint Germain leader reste largement favori pour ce choc de le 23ème journée face à l'Olympique Lyonnais

Betclic : Lyon 4,32 / Nul 4,43/ Paris SG 1,69

Unibet: Lyon 4,25 / Nul 4,40/ Paris SG 1,67

Winamax : Lyon 4,60 / Nul 4,30 / Paris SG 1,68.

Parions Sport: Lyon 4,55 / Nul 4,30 / Paris SG 1,69