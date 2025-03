DIRECT. Marseille - Nantes : suivez le match

En conférence de presse, Antoine Koumbouaré a planté le décor, il souhaite créer l'exploit au Vélodrome : "On sait que c'est un match très difficile, mais on a envie de valider la dernière victoire contre Lens. Je sais qu'on va jouer une grande équipe, sous pression avec Nice à trois points, qui reste sur un revers mais qui a marqué 50 buts. Elle compte beaucoup de joueurs talentueux, comme Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, qui lui apportent une vraie plus-value". L'ancien entraîneur du PSG a donné la clé pour mettre les Marseillais en échec : "On a bien réagi contre Lens après la gifle reçue à Monaco. Il y a encore des points à aller chercher, pourquoi pas à Marseille ? Le défi est grand, mais j'aime ça. Il faudra éviter de trop reculer, être capable de ressortir proprement les ballons face à une équipe redoutable à la perte. On a des arguments, l'idée est d'aller là-bas avec de l'ambition, du caractère. Je ne veux pas voir mon équipe passer 90 minutes à défendre. Je veux voir Rulli faire des arrêts et se sentir en difficulté".

19:45 - Koumbouaré coopératif

Entraîneur de FC Nantes, Antoine Koumbouaré a apporté son soutien et sa confiance à Stéphanie Frappart, en conférence de presse : "C'est clair que les gens vont observer comment Mme Frappart va arbitrer, mais nous, on a juste à faire notre match, à jouer contre l'OM, mettre l'engagement qu'il faut, et faire confiance à son arbitrage. On a des arbitres professionnels, qui travaillent dans différents contextes et savent gérer et elle sera prête, je n'ai pas de doute là-dessus, comme M. Stinat prêt à arbitrer aussitôt après ce qui s'est passé. C'est le problème de l'OM et de l'arbitrage, pas du nôtre".