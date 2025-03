Marseille - Nantes : "Il ne faut pas salir le pays", un match sous haute tension

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un match à haut risque après les dernières sorties des dirigeants olympiens sur l'arbitrage français.

Le match de tous les dangers ? Plus d'une semaine après la défaite à Auxerre (0-3) et la sortie médiatique du président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria qui avait utilisé le terme "corruption" pour qualifier l'arbitrage de Jérémy Stinat ce soir là, l'OM retrouve son public dans une atmosphère très particulière. Alors que Pablo Longoria a écopé d'une suspension de 15 matchs pour son dérapage. Conseiller institutionnel et sportif du club phocéen, Fabrizio Ravanelli a lui aussi écopé d'une suspension pour trois rencontres. Ces sanctions viennent s'ajouter à celle de Mehdi Benatia directeur du football, suspendu trois rencontres après pour son attitude lors du match de Coupe de France contre Lille.

Si l'Olympique de Marseille n'a pas fait appel et souhaite aller de l'avant désormais, le président de la Commission de discipline de la LFP, Sébastien Deneux est revenu sur ce dossier sensible dans une interview accordée à nos confrères du Parisien : " Le mot de corruption n'avait jamais été utilisé et martelé comme cela au cours d'une soirée. Ça n'excuse en rien mais à tête reposée, il faut bien se rendre compte qu'il était sans doute dans un mauvais moment. Le fait qu'il tape dans des meubles, dans des caisses ou je ne sais quoi, qu'il prenne la caméra… c'est un comportement lunaire. Il aurait dû se contrôler (…) Il faut que tous les clubs réussissent à sortir de cette logique qui consiste à dire que toute décision litigieuse est un scandale et une injustice arbitrale. Ce n'est pas sérieux. Même chose quand j'entends dire que les petits clubs ne sont pas arbitrés comme les gros", a-t-il souligné.

Ce soir, Stéphanie Frappart aura la lourde tâche d'arbitrer Marseille - Nantes. Expérimentée, l'arbitre de 41 ans a l'habitude d'officier lors de match à tension. Entraîneur de FC Nantes, Antoine Koumbouaré a apporté son soutien et sa confiance à Stéphanie Frappart, en conférence de presse : " C'est clair que les gens vont observer comment Mme Frappart va arbitrer, mais nous, on a juste à faire notre match, à jouer contre l'OM, mettre l'engagement qu'il faut, et faire confiance à son arbitrage. On a des arbitres professionnels, qui travaillent dans différents contextes et savent gérer et elle sera prête, je n'ai pas de doute là-dessus, comme M. Stinat prêt à arbitrer aussitôt après ce qui s'est passé. C'est le problème de l'OM et de l'arbitrage, pas du nôtre".

"Il ne faut pas salir le pays"

Président du FC Nantes, Waldemar Kita n'a pas tardé à réagir sur "l'affaire Longoria". En effet, le dirigeant nantais s'est montré très inquiet avant le déplacement de ses joueurs en terre phocéenne : "Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le milieu du foot est touché. Longoria donne l'image que nos arbitres sont achetés. Il parle même d'aller dans une Superligue. Mais de quel droit parle-t-il comme ça ? Il n'est qu'un président délégué salarié et pas un président actionnaire. En plus, il est au conseil d'administration de la Ligue ! Il veut quitter la France ? Il n'y a pas de problème mais il ne faut pas salir le pays de cette façon-là. Il était agent, aujourd'hui, il est devenu président et il se permet beaucoup de choses. Ce n'est pas normal. Et quelle sera la sanction ? Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome".

Opération maintien pour les Nantais ?

Si l'Olympique de Marseille est lancé dans une course frénétique à l'Europe où ils sont 2e de la Ligue 1 derrière les Parisiens invaincus, la donne est différente pour le FC Nantes. 14e du championnat, les Canaris se sont relancés la semaine passée à domicile. Après une humiliation reçue à Monaco (7-1), Matthis Abline et ses coéquipiers ont profité du mauvais état de forme des Lensois pour s'imposer à La Beaujoire (3-1). En conférence de presse, Antoine Koumbouaré a planté le décor, il souhaite créer l'exploit au Vélodrome : "O n sait que c'est un match très difficile, mais on a envie de valider la dernière victoire contre Lens. Je sais qu'on va jouer une grande équipe, sous pression avec Nice à trois points, qui reste sur un revers mais qui a marqué 50 buts. Elle compte beaucoup de joueurs talentueux, comme Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, qui lui apportent une vraie plus-value".

L'ancien entraîneur du PSG a donné la clé pour mettre les Marseillais en échec : " On a bien réagi contre Lens après la gifle reçue à Monaco. Il y a encore des points à aller chercher, pourquoi pas à Marseille ? Le défi est grand, mais j'aime ça. Il faudra éviter de trop reculer, être capable de ressortir proprement les ballons face à une équipe redoutable à la perte. On a des arguments, l'idée est d'aller là-bas avec de l'ambition, du caractère. Je ne veux pas voir mon équipe passer 90 minutes à défendre. Je veux voir Rulli faire des arrêts et se sentir en difficulté". Avant le déplacement à Marseille, les Canaris ont quatre points d'avance le barragiste havrais, et cinq unités sur le premier relégable, Saint-Etienne.

À quelle heure débute Marseille - Nantes ?

Le coup d'envoi du match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 opposant Marseille à Nantes est prévu dimanche 2 mars à 20h45 au Stade Vélodrome de Marseille (France). Stéphanie Frappart sera au sifflet de ce match à tension.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Nantes ?

Détenteur des droits TV du championnat de France de la Ligue 1, DAZN 1 diffusera l'affiche entre les Marseillais et les Nantais.

Comment suivre Marseille - Nantes en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 24e journée de Ligue 1 entre les Phocéens et les Canaris sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Nantes ?

OM : Rulli (G) - Murillo, Balerdi, Kondogbia - Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Dedic - Greenwood, Gouiri, Rabiot.

Nantes : Lopes (G) - Amian, Sow, Castelletto, Pallois - Lepenant, Douglas, Leroux - Abline, M.Mohamed, M.Simon.

Quels sont les pronostics de Marseille - Nantes ?