La sanction exemplaire annoncée pour Pablo Longoria après ses propos polémiques

Le président de l'OM devrait être sanctionné très durement par la commission de discipline ce mercredi 26 février.

"Corruption", "Championnat de merde", Pablo Longoria a utilisé des termes très forts le week-end dernier lors de la défaite de l'Olympique de Marseille face à Auxerre après l'exclusion d'un joueur marseillais, Cornelius et d'un penalty non sifflé sur Quentin Merlin.

Des propos qui ont fait le tour de la presse européenne et qui ne sont pas sans conséquence pour le dirigeant marseillais qui s'est attiré les foudres de toutes les instantes du football français. Dommageable pour le vice président de la Ligue, dans la tourmente à cause des problèmes de droits TV.

Cas extrême, procédure extrême. Le président du club phocéen va s'expliquer en visio-conférence devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) et connaîtra sa sanction quelques minutes plus tard. Malgré les excuses présentées mardi 25 février, reconnaissant qu'il n'y "avait pas de corruption dans le football français" et que "la forme n'était pas appropriée et ce mot", la sanction pourrait être très lourde.

Selon la qualification de ses propos, la sanction pourrait passer de quelques matchs à quelques mois. Selon des avocats spécialistes de ces dossiers comme l'indique RMC, la notion de "comportement grossier/injurieux" pourrait être retenue. Si tel est le cas, Longoria s'exposerait à une sanction de 12 matchs de suspension. Un "comportement intimidant ou menaçant" peut être puni de six mois de suspension. La sanction minimale et la plus avantageuse serait trois matchs de suspension pour un "comportement excessif et déplacé".