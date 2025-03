PSG - Lille : les deux équipes feront-elles tourner leurs effectifs ?

Ce samedi au Parc des Princes, le Paris Saint Germain affronte Lille lors de choc de la 24ème journée de Ligue 1. Un duel prometteur entre les deux derniers représentants français en C1.

Le Paris Saint-Germain, qui s'est brillamment qualifié mercredi en demi-finales de la Coupe de France en pulvérisant le Stade Briochin (7-0), renoue avec les joutes de la Ligue 1 en accueillant Lille à quatre jours d'une rencontre capitale face à Liverpool en huitièmes de finale de C1. Le hasard du calendrier lui a donc offert le LOSC comme adversaire, qui de son côté défiera dans trois jours le Borussia Dortmund dans la même compétition européenne. Ce PSG-Lille est à la fois une bonne répétition avant la Champions League mais aussi un match à risque que les deux entraîneurs redoutent pour d'éventuelles blessures qui pourront handicaper les clubs avant le match le plus important de l'année.

Grâce à la richesse de son groupe en qualité et en quantité, Luis Enrique, le coach espagnol du PSG, parvient idéalement à faire tourner son effectif dans un calendrier chargé en ce début d'année. Mercredi soir il a avoué dès la fin de match son soulagement de ne pas avoir laissé des plumes en Coupe de France " Le match était parfait, parce que nous avons atteint nos objectifs, une qualification en demi-finales, mais aussi donner du repos à certains cadres et faire jouer d'autres éléments". Le technicien ibérique essaye de répartir de façon homogène le temps de jeu pour ses joueurs. Si 13 joueurs ont déjà disputé plus de 2000 minutes depuis le mois d'août, William Pacho, le Parisien le plus utilisé cette saison (2838 minutes) devant Hakimi (2737 minutes) compte un temps de jeu cumulé inférieur à cinq joueurs de LOSC en l'occurrence Diakité (3315 minutes), Chevalier (3180), Alexandro (3106), André (2993) et Jonathan David (2919).

Zhegrova encore trop juste

Même si le PSG compte 13 points d'avance sur l'OM (2ème) et même 18 sur son futur adversaire Lillois (4ème), les Franciliens ne souhaitent pas prendre ce choc face à un prétendant au podium à la légère. Plusieurs cadres devront revenir dans le onze titulaire à l'instar de Donnarumma dans les buts, Marquinhos en défense centrale, Vitinha au milieu ou Barcola et Dembelé en attaque. Warren Zaïre-Emery qui a repris l'entraînement après sa grave entorse à la cheville gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus d'un mois, revient dans le groupe et pourrait bénéficier de quelques minutes en fin de match.

Du côté Lillois, Génésio et Letang, qui ont un temps demandé un report de cette rencontre pour préparer le déplacement en Allemagne, ont tous les deux jugé plus opportun de défier le PSG plutôt que de rester plus de 10 jours sans compétition. Même si Lille est toujours privé de son ailier Zhegrova, le staff nordiste a récupéré quatre éléments clés par rapport au dernier match face à Monaco. Ismaïly, n'est plus grippé, Cabella et Sharaoui sont remis de leurs soucis physiques alors que Bakker revient de suspension. On peut s'attendre un LOSC très compétitif face au PSG mais sans doute avec quelques titulaires habituels sur le banc au coup d'envoi.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Paris Saint Germain et Lille qui sera dirigé par le meilleur arbitre du monde en 2024, François Letexier, aura lieu ce samedi au Parc des Princes à 21h05.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Lille ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement mensuel classique est à 19,99 € mais un Pass Fin de Saison est proposé à 49 € pour suivre l'intégralité de la Ligue 1 et de la Betclic Élite jusqu'à la fin de la saison. Par ailleurs DAZN a lancé hier une offre jeunes (pour les moins de 26 ans) au tarif de 10 euros par mois.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 21h05.

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Lee, Vitinha, Ruiz (Joao Neves) - Doué, Dembélé, Barcola

Lille: Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Mukau, André, Bouaddi - Haraldsson, David, Bakker

Les côtes probables

Leader incotesté de la Ligue 1, le PSG est largement favori chez les bookmakers pour ce choc face à Lille

