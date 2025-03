Dortmund - Lille : "Il était hors de question que je reste", le règlement de compte de Guirassy avec les Dogues

Lille se déplace sur la pelouse de Dortmund ce mardi à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Dortmund connait une saison en dents de scie. Les Allemands n'occupent qu'une dixième place décevante dans leur championnat mais peuvent se rattraper avec la Ligue des champions. Passés par les barrages, les joueurs de Niko Kovac ont pris le meilleur sur le Sporting en faisant la différence à l'aller avec une large victoire (3-0). L'arrivée de l'ancien entraineur de l'AS Monaco le mois dernier sur le banc allemand a fait du bien puisque Dortmund a réussi quatre clean sheet sur quatre des six matches dirigés par le technicien croate. En face, le LOSC reste sur une grosse défaite sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (1-4). Il s'agissait d'un test peu concluant avant de se déplacer sur la pelouse de Dortmund ce mardi. Contrairement à son adversaire du soir, les Dogues n'ont pas eu besoin de passer par les barrages de ce nouveau format de la Ligue des champions. En finissant dans le top 8 de la phase de ligue, les joueurs de Bruno Génésio ont directement obtenu leur billet pour les huitièmes de finale et auront l'avantage de recevoir au retour. "C'est vrai que j'aime les gros matches", a avoué l'entraineur lillois à RMC Sport. Ce dernier a souvent fait des gros coups face à des cadors européens et aimeraient surfer sur cette belle réputation.

Cette rencontre sera également l'occasion d'avoir des retrouvailles entre l'attaquant de Dortmund Serhou Guirassy et Lille. Une époque très sombre pour le meilleur buteur de la Ligue des champions qui n'a pas aimé le traitement qu'il a reçu lors de son passage dans le Nord ou il a passé six mois à grapiller des bouts de match (4 titularisations, 5 entrées en jeu, 1 but toutes compétitions confondues). "Je pouvais continuer à Lille, mais il était hors question que je reste vu le traitement que j'avais reçu", explique le joueur dans le club des 5. "J'avais aussi la possibilité d'aller en Angleterre, mais je ne m'estimais toujours pas assez mature pour aller en Premier League. J'ai donc opté pour Cologne." Peut être la meilleure de ses idées car c'est en Allemagne qu'il a complétement percé.

A quelle heure débute le match Dortmund - Lille ?

Le match Dortmund - Lille débutera à 21h. La rencontre se déroulera au BVB Stadion de Dortmund en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Dortmund - Lille ?

Canal+Foot et Canal+Live 1 diffuseront cette rencontre entre Dortmund et Lille. L'Espagnol José Maria Sanchez sera l'arbitre de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Dortmund - Lille ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Dortmund - Lille sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Dortmund - Lille ?

Niko Kovac peut se targuer d'avoir presque aucune absence. Hormis Nmecha et l'incertitude autour de Ryerson, il dispose d'un effectif complet dont le meilleur buteur de la Ligue des champions, l'ancien Rennais Serhou Guirassy. Le XI probable des Allemands : Kobel - Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaïni - Sabitzer, Gross - Adeyemi, Reyna, Beier - Guirassy.

Bruno Génésio a aussi peu d'absences. En effet, Umtiti, Santos et Zhegrova ne pourront pas prendre part à cette rencontre à cause de blessures de longue date. Le XI probable des Dogues : Chevalier - Meunier, Alexsandro, Diakité, Gudmundsson - Bouaddi, André - Haraldsson, Mukau, Bakker - David.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Dortmund - Lille ?

Betclic : Dortmund 1,68/ Nul 3,98/ Lille 4,88

Unibet : Dortmund 1,68/ Nul 4/ Lille 4,90

Winamax : Dortmund 1,68/ Nul 4/ Lille 5