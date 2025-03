Real - Atletico : "Ils vont te tuer"... Pourquoi Karim Benzema avertit Mbappé avant le choc ?

À la lutte pour le titre en championnat, le Real Madrid et l'Atlético Madrid se défient en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Très attendu lors de cette double confrontation, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Karim Benzema.

La mise en garde de Karim Benzema ! Légende du Real Madrid, l'international français évolue désormais à Al-Ittihad en Arabie saoudite, bien loin du Bernabéu. Ce dimanche, le Ballon d'Or 2022 a prévenu Kylian Mbappé des critiques naissantes en cas d'enchaînement de mauvaises performances sous le maillot merengue. "I l est différent de moi. J'avais 20 ans et lui 25 quand il a signé au Real. Ce n'est pas la même chose. Il sait qu'il y a beaucoup de pression à Madrid. C'est un club où si tu ne marques pas de but en deux ou trois matchs, ils vont te tuer", a-t-il déclaré dans l'émission "Les amis d'Edu" chez nos confrères espagnols d'Atresmedia.

Alors que Kylian Mbappé sera observé lors du huitième de finale de la Ligue des champions qui débute ce mardi soir avec la confrontation aller à domicile, le nouveau n°9 a été averti par son prédécesseur de la nécessité de marquer des buts : "Tu peux gagner le Ballon d'Or et tout ce que tu veux, mais trois matchs plus tard si tu ne marques pas... Il doit apprendre à vivre avec ça. Il faut exercer une bonne pression. Chaque match est nouveau; vous devez toujours marquer des buts. Parce que Madrid a recruté Mbappé uniquement pour marquer des buts. Il a le niveau pour ça".

Des Merengue décimés

Ce mardi soir, le Real Madrid s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de sa saison. Face au voisin madrilène, Carlo Ancelotti sera privé de nombreux joueurs : Eder Militao, Dani Carvajal, Jesus Vallejo et Dani Ceballos. De plus, l'Italien devra faire sans Jude Bellingham, l'un de ses cadres. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, l'Anglais sera présent lors du match retour mercredi prochain au Metropolitano. En conférence de presse, le technicien transalpin est revenu à deux reprises sur les blessures de longue durée et les remplacements des joueurs absents : " Le principe du jeu ne changera pas beaucoup. C'est la même chose que lors des derniers matches. Il est possible que des joueurs plus reposés jouent, comme Raúl (Asencio) ou Camavinga (...) Nous avons eu des blessures très graves, cela affecte. Mais Raúl Asencio est entré en jeu et nous aide beaucoup. Parfois, les blessures sont l'occasion de voir le caractère de l'équipe et de donner des opportunités à d'autres joueurs. Le calendrier est très exigeant".

Après avoir éliminé Manchester City en barrages, le Real Madrid a l'occasion de sortir un autre sérieux prétendant à la victoire finale de la compétition. Pour Carlo Ancelotti, l'objectif reste de prendre une avance au score avant la confrontation retour : " Nous n'y pensons pas parce que c'est impossible. Ce sera un match serré qui se décidera au retour. L'idée est de gagner. Nous ne pouvons pas penser à prendre une grande avance demain. L'adversaire est fort".

Les Colchoneros en quête d'un exploit

Alors que le Real Madrid s'est incliné à Séville contre le Bétis ce week-end en championnat, l'Atlético Madrid entend bien profiter du coup de mou merengue. Si les Colchoneros sont repassés devant leur voisin au classement, Diego Simeone estime que la donne est différente en Ligue des champions, à cause de l'histoire entre le Real Madrid et la "coupe aux grandes oreilles". " L'histoire du Real Madrid en Ligue des champions est extraordinaire, et demain nous avons une grande opportunité", a déclaré Diego Simeone. En conférence de presse, l'entraîneur argentin a déclaré s'attendre à une affiche spectaculaire, ce qui ravit les Madrilènes : Je vois un match avec beaucoup de respect contre un grand adversaire et je pense qu'ils nous respectent de la même manière. Je pense que tous les matches précédents n'auront aucun impact, il s'agit de la Ligue des champions. Si nous jouions contre une équipe qui ne fait pas partie de notre championnat, nous ne nous en rendrions pas compte... Je pense que pour la ville, pour Madrid, c'est spectaculaire que l'Atlético et le Real Madrid s'affrontent".

À quelle heure débute Real - Atletico ?

Le coup d'envoi du huitième de finale aller de la Ligue de champions opposant le Real Madrid à l'Atlético Madrid est prévu mardi 4 mars à 21h00 au stade Santiago Bernabéu de Madrid (Espagne). Le Français Clément Turpin sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Real - Atletico ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera la rencontre entre les Merengue et les Colchoneros.

Comment suivre Real - Atletico en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les deux clubs madrilènes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Real - Atletico ?

Real : Courtois, L.Vazquez, R.Asencio, Rüdiger, F.Mendy, Tchouaméni, Modric, Valverde, Vinicius, Mbappé, Rodrygo.

Atlético : Oblak, M.Llorente, J.M.Gimenez, Le Normand, J.Galan, R.De Paul, Barrios, G.Simeone, S.Lino, Griezmann, J.Alvarez.

