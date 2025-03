"DIRECT. PSG - Liverpool : suivez le match"

Hakimi est déséquilibré par Diaz et concède une sortie de but. Le Marocain avait tenté un centre mais il a été contré.

20:35 - Un match dans le match

Ce PSG - Liverpool sera aussi l'occasion de retrouver deux des plus grands buteurs de cette saison. Côté Paris, un certain Ousmane Dembélé tire son épingle du jeu depuis quelques mois et affiche une réussite affolante devant les cages. Il a inscrit 26 buts et délivré 6 passes décisives en 33 matchs cette saison En moyenne il marque toutes les 84 minutes. En face, pour les Reds, Mohamed Salah n'est pas en reste. L'Égyptien a marqué 30 buts et donné 22 passes décisives en 39 matchs avec un but toutes les 110 minutes en moyenne. Tous deux dominent le classement des buteurs dans leurs championnats respectifs. Le décor est planté.