PSG - Liverpool : deux surprises dans la compo parisienne

Le PSG reçoit Liverpool ce mercredi dans l'énorme choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre deux formations en très grande confiance.

Le PSG entretient une dynamique bluffante depuis plusieurs mois et aborde cette affiche avec une confiance énorme. Les Parisiens se sont sortis des barrages en étrillant leurs compatriotes brestois 10-0 sur l'ensemble des deux rencontres et accueillent Liverpool avec une série impressionnante de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il faut remonter au mois de novembre 2024 pour retrouver une défaite parisienne. Le seul hic : le bilan des Parisiens face aux clubs anglais. Sur les huit dernières confrontations avec une équipe anglaise, Paris n'a gagné que deux fois. "Je connais très bien Liverpool, sans aucun doute c'est l'équipe la plus en forme en Europe tant dans les résultats que dans le jeu. Ça aurait pu être une finale de Ligue des champions", a estimé Luis Enrique, l'entraineur du PSG.

Liverpool est aussi en très grande forme. Les Reds ont facilement terminé premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions avec sept victoires contre une seule petite défaite. Pour autant, la forme des Anglais est un peu moins étincelante que celle de leurs adversaires du soir. Ils ont notamment été éliminés de la FA Cup avec un revers surprise face à une équipe de deuxième division, Plymouth (0-1). Pour autant, les hommes d'Arne Slot filent vers le titre en Championnat avec sept points d'avance sur leur dauphin. "Je pense déjà au PSG. Je suis impressionné par leurs qualités. Donc ma priorité, c'est le PSG, j'oublie le classement, j'oublie la Premier League pour le moment", a prévenu l'entraineur de Liverpool.

A quelle heure débute le match PSG - Liverpool ?

Le match PSG - Liverpool débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera sur la pelouse du Parc des Princes, à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Liverpool ?

Canal++ et Canal+Live 1 diffuseront ce PSG - Liverpool. L'arbitre de ce choc sera l'Italien Davide Massa.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Liverpool ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de ce PSG - Liverpool. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour PSG - Liverpool ?

Selon les dernières tendances et les dernières compositions alignées par Luis Enrique, il pourrait y avoir quelques surprises dans le onze parisien au coup d'envoi. Beraldo et Doué pourraient être alignés d'entrée au dépens de Pacho et Kvaratskhelia. La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.

Pour Arne Slot ça devrait être du grand classique avec la présence redoutée de Salah sur le côté. Diaz devrait occuper la pointe de l'attaque des Reds. Le XI probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Diaz

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Liverpool ?

Betclic : PSG 2,38 / Nul 3,70 / Liverpool 2,79

Unibet : PSG 2,35 / Nul 3,80 / Liverpool 2,78

Winamax : PSG 2,35 / Nul 3,75 / Liverpool 2,85